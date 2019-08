Hannover

Die Hannoversche Allgemeine Zeitung wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Entsprechend wollen wir nun mit mehreren besonderen Aktionen mit Ihnen, liebe Leser, feiern. Und so lädt die HAZ-Redaktion nun 70 Leser zu einer Kaffeetafel direkt auf das Gelände des Unternehmenssitzes an der August-Madsack-Straße ein. An gedeckten Tafeln kommen Leser, Redakteure und Verlagsmitarbeiter miteinander ins Gespräch und nutzen den Geburtstag für einen grundlegenden Austausch.

Wir suchen Ihren HAZ-Moment

Am Donnerstag, 19. September, treffen 70 ausgewählte Leser die HAZ-Chefredaktion, Mitarbeiter und Redakteure. Bei Kaffee und Kuchen tauschen sie sich über die ersten Stunden der HAZ und den Medienwandel aus. Was macht eine Tageszeitung aus? Welche Ideen für die Zukunft gibt es? Was wünschen sich die Leser von ihrer Zeitung vor Ort? Um diese Fragen soll es an den Tischen gehen – und natürlich um die Leser selbst. Denn wir möchten etwas mehr darüber erfahren, wie Sie uns kennengelernt haben oder wie wir helfen konnten. Mit welcher Nachricht verbinden Sie ein persönliches Erlebnis? Gab es einen HAZ-Moment? Auch darüber möchten wir sprechen, ganz entspannt in ruhiger Atmosphäre. Unter allen Teilnehmern wird zudem eine siebentägige Alpenreise für zwei Personen durch die Schweizer Riviera mit Humboldt Reisewelt verlost.

Jetzt bewerben!

Für eine Bewerbung für den Donnerstag, 19. September, schicken Sie uns bis zum 1. September 2019 ihren Namen, Geburtstag, die Abonummer und ihre Kontaktdaten per E-Mail an project@festfabrik.de mit dem Stichwort „HAZ-Kaffeetafel“. Oder Sie schreiben uns per Post an HAZ-Redaktion, August-Madsack-Straße 1, 30559 Hannover. Dazu braucht es ein Motivationsschreiben von etwa 1000 Zeichen, das einfach erklärt, warum Sie mit uns ins Gespräch kommen möchten und welcher HAZ-Moment Sie bewegt hat. Die 70 ausgewählten HAZ-Leser werden rechtzeitig informiert und verbringen einen schönen Nachmittag bei der HAZ. Wir freuen uns auf Ihre Zeitungsmomente. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und wir speichern Ihre Daten einzig für die Aktion.

Von Jan Sedelies