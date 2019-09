Hannover

Bis zum 6. Oktober gastiert Roncalli noch in Hannover. Die Show „Storyteller – Gestern-Morgen-Heute“ präsentiert auf dem Schützenplatz Clowns wie Gensi, Paolo Carillon, Chistirrin, Anatoli und Eddy Neumann, die Artisten Quincy Azzario, Queens of Baroque und viele weitere Künstler wie Beat-Boxer und Jongleur Robert Wicke. Dazu setzen Direktor Bernhard Paul und sein Team auf Hologramm-Technik und moderne Zirkuskultur. Gespielt wird jeweils mittwochs bis freitags um 15.30 und 20 Uhr, sonnabends 15 und 20 Uhr, sonntags 14 und 18 Uhr. Karten gibt es in den HAZ-Ticketshops oder auf roncalli.de.

Karten für den 20. September

Von Jan Sedelies