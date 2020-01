Hannover

Neben der HAZ-Weihnachtshilfe gehört der Sommereinsatz zu den großen Aktionen der HAZ, bei denen sich Menschen für andere und für ihre Region engagieren können. Bereits zum fünften Mal hat das Team Sommereinsatz der HAZ-Redaktion und der Stiftung Sparda-Bank Hannover kleinen Vereinen in der Region finanzielle Hilfe bei kleineren und größeren Projekten angeboten – ehrenamtliches Engagement der Vereinsmitglieder wird dabei vorausgesetzt. Die Aktion, die bis in den späten Herbst andauerte, ist wieder ein voller Erfolg gewesen. Die Bilanz im Einzelnen:

Das Dach ist wieder dicht

Bereits im Jahr 2018 hatte sich der Nordstädter Turn-Verein von 1909 bei der HAZ-Redaktion für die Sommeraktion beworben. Es ging um die Sanierung des Vereinsheims. Ehrenamtliche Mitglieder strichen die Räumlichkeiten und sorgten für die Verschönerung der Anlage. „Leider ist nun unser Dach undicht. Es regnet in die frisch renovierten Umkleidekabinen hinein, und wir müssen dringend aktiv werden“, schrieb die Vorsitzende Natascha Evers dann im vergangenen Jahr. Also half das Team im Sommereinsatz erneut.

Das Dach wurde saniert, die Renovierung gerettet. Und weil die Korbballmannschaft half, wurde auch gleich der Spielplatz überholt. „Es ist sehr gut, mit den Menschen hier zusammenzuarbeiten, und wir sind sehr dankbar für die Unterstützung beim Arbeitseinsatz“, sagte Evers.

Zur Galerie In Sportheimen und Gartenkolonien: Der Sommereinsatz von HAZ und der Stiftung Sparda Bank half bei Sanierungen und Umbauten.

„Gern in die Hände gespuckt“

Bei fast allen Sommereinsätzen übernahmen die Vereinsmitglieder selbst die Regie für die Arbeiten – zumal im Sommer und Herbst kaum Handwerker zu bekommen waren. So auch beim TSV Fortuna Sachsenross im Sahlkamp. Dort war das Dach nach einem Sturm gleich an mehreren Stellen undicht und wurde saniert. Bei der Sportgemeinschaft von 1874 entkernten Sportler Räume und sorgten mit neuen Regalen für Ordnung. Und bei der Tennisabteilung des Turnvereins Eintracht Sehnde wurden neue Zuschauerbänke aufgebaut. „Mit den Bänken bekommen wir sicher mehr Zuschauern unter“, sagte der erste Vorsitzende, Reinhard Golenia. „Dafür haben die Mitglieder gern in die Hände gespuckt.“

Für die Sicherheit der Kinder

Einen Arbeitseinsatz in Eigenregie gab es auch beim Kleingärtnerverein Wülfel. Dort kümmerten sich die Mitglieder zum Fest zum 100-jährigen Bestehen um Verschönerungsaktionen und säuberten Lauben und Beete, trugen Erdhügel auf dem Kinderspielplatz ab und verteilten neue Hackschnitzelschichten auf der Anlage. Die Schützen des SV Ilten gestalteten einen Platz für Open Air-Auftritte. Und im Hinterhof der Einrichtung Spunk in der Nordstadt wurde ein neuer Zaun gebaut, damit die Kinder noch sicherer spielen können.

Die Mitglieder des Kleingärtnerverein Wülfel koordinierten die Arbeitseinsätze für ihr großes Jubiläum. Der Verein feierte im Sommer 100-jähriges Bestehen. Quelle: Katrin Kutter

Ein grüner Lernort

Der Sommereinsatz half auch erstmalig einer Schule. Lehrer, Eltern und Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule wünschten sich eine Ruheoase an der Schule. Also trafen sie sich an einem Freitagnachmittag und rissen Wurzeln von alten Strauchgewächsen aus dem Boden, stutzten den Rasen und sorgten für neue Sitzgelegenheiten. „Der Platz war sehr verwildert. Wir wollten für die Schüler eine angenehme Atmosphäre schaffen“, sagte Lehrer Christian Schnöink. Der Platz soll künftig als ruhiger und grüner Lernort genutzt werden.

In der Dietrich-Bonhoeffer-Schule sorgten Lehrer, Eltern und Schüler für einen neuen Lernort. Quelle: Tim Schaarschmidt

Hochbeete im Kinderladen

Unterstützung gab es auch für die Laatzener Tafel, die Lebensmittel an Bedürftige verteilt. Hier war Feuchtigkeit in den Keller eingedrungen, im Rahmen des Sommereinsatzes konnte Abhilfe geschaffen werden. Beim Reit-, Voltigier- und Fahrverein in Aligse strichen Mitglieder neue Räumlichkeiten. Und im Kinderladen Kronsbären bauten Eltern Hochbeete und verschönerten den Sandkasten.

Lob für großes Engagement

Insgesamt wurden mehr als 20.000 Euro für Projekte eingesetzt. Nach der fünften Saison sind die Initiatoren sehr zufrieden. „Es freut uns, dass die Hilfe bei denen ankommt, die sie wirklich brauchen“, sagte HAZ-Redakteur Heiko Randermann.

„Es freut mich, dass es uns auch in diesem Jahr mit dem Sommereinsatz wieder gelungen ist, viele freiwillige Helferinnen und Helfer in den Vereinen in und um Hannover zu unterstützen“, sagt Jochen Ramakers, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Sparda-Bank. „Die Vielfalt der Bewerber vom Kleingartenverein über Tafel, Kindertagesstätte, Sportvereine bis hin zu einem Schulförderverein zeigt, dass das Projekt Sommereinsatz sinnvoll und in Hannover angekommen ist."

Der Sommereinsatz soll daher auch in diesem Jahr fortgesetzt werden. Bewerbungen sind ab Mai möglich.

Lesen Sie auch

Von Jan Sedelies