Hannover

Der Circus Belly ist mittlerweile 40 Jahre alt und gastiert in Hannover traditionell auf dem Schützenplatz. In der Manege treten unter anderem die kolumbianische Artistenfamilie The Gerlings, das Clowntrio Avantes, das Luftballett The Roses und die Hula-Hoop-Künstlerin Loreen auf. Pferdedressuren zeigen Belly-Chef Klaus Köhler sowie Karina und Esperanto aus Spanien.

Die HAZ verlost 20-mal zwei Karten für eine Show. In Hannover wird noch bis zum 27. März gespielt. Die Auftritte sind am Donnerstag, Freitag und Sonnabend ab 19.30 Uhr. Das Gewinnspiel dazu finden Sie auf haz.de/belly. Es läuft bis Mittwoch, 23. März 2022, um 14 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

