Obst, Gemüse, Fleisch, Backwaren oder Eier: Auf rund 5700 Quadratmetern bieten rund 85 Händler jeden Freitag von 8 bis 13 Uhr rund um den Stephansplatz in Hannovers Südstadt ihre Waren an – und das schon seit 1919. Zum 100-Jährigen gab es am Freitag ein besonderes Programm.