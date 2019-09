Hannover

Für Christoph Bubmann ist die Digitalisierung kein Ergebnis innovativer Technikprodukte. Die digitale Revolution begründet sich eher in der Veränderung der Verhaltensweisen der Menschen, die die neue Technik nutzen. Wenn ältere Menschen zum Beispiel plötzlich die Videotelefonie im Smartphone entdecken, nutzen sie die Möglichkeit der sozialen Nähe dank moderner Technik. „Menschen verändern ihre Einstellung gegenüber der Digitalisierung nicht durch Drohungen, sondern durch persönlichen Nutzen“, sagte Bubmann.

Der Experte für Digitalisierungsfragen sprach in der Sparda-Filiale am Ernst-August-Platz. Die HAZ-Redaktion hatte gemeinsam mit der Sparda-Bank zu einem Vortragim Rahmen der Reihe „Alles digital?“ eingeladen. Der ehemalige Bankmanager war mehr als 30 Jahre in unterschiedlichen Vertriebspositionen tätig und spricht als Redner für das Unternehmen Digitransform regelmäßig über konkrete Veränderungsprozesse durch die Digitalisierung, der vierten industriellen Revolution nach der Mechanisierung, Elektrifizierung und Automatisierung. „In jeder revolutionären Phase sucht die Gesellschaft nach neuen Normen- und Wertegerüsten. Es gibt viele Ängste. Aber es gibt keine Alternative zur digitalen Revolution. Denn sie findet gerade statt“, sagte Bubmann.

Digitalisierung als Chance

Für Bubmann kommt es darauf an, die Chancen der Digitalisierung zu begreifen. Und so erklärte er den rund 200 Besuchern detailliert den Nutzen von Smartphone-Anwendungen zu Carsharing-Angeboten, medizinische Beratungen durch Bots und 3D-Drucker, die ganze Häuser automatisiert bauen. Bubmann betonte aber auch den notwendigen Schutz der persönlichen Daten im Netz. „Wenn man etwas kostenlos im Netz findet, sind die Nutzer in der Regel das Produkt.“ Die Besucher sollen regelmäßig ihre Passwörter ändern, Virenschutz erwerben und den gesunden Menschenverstand einsetzen.

Nächster Vortag behandelt den digitalen Nachlass

Die Reihe wird mit einem Vortrag der Social-Media-Expertin Birgit Janetzky fortgesetzt. Sie spricht über den digitalen Nachlass und gibt wertvolle Tipps, auf welche Art und Weise junge und ältere Nutzer vorsorgen können. Der Vortrag läuft am Mittwoch, 25. September, um 19 Uhr in der Sparda-Filiale am Ernst-August-Platz.

Von Jan Sedelies