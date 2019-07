Hannover

Fanfarenzüge gehören zu Schützenfesten wie die Lüttje Lage oder die Schießbude. Oft besuchen sich die Musikzüge gegenseitig und sorgen in Festzelten befreundeter Vereine für Stimmung. So trat der Fanfarenzug Meißendorf in diesem Jahr beim Schützenfest in Thönse bei Burgwedel auf. Man kam ins Gespräch, feierte miteinander und schmiedete gemeinsam Pläne.

Am Mittwochabend feiern die Musiker aus Meißendorf bei Celle nun Premiere beim HAZ-Wettbewerb „Goldene Fanfare“. Gemeinsam mit vier weiteren Ensembles kämpfen sie im Festzelt Alt Hanovera auf dem Schützenplatz um die Trophäe. Dabei geht es den Musikern nicht um den symbolischen Preis. „Wir wollen einfach Spaß haben", sagt Falko Lange vom Fanfarenzug Meißendorf von 1965.

So geht’s: Publikum stimmt ab

Los geht’s im Festzelt um 19.30 Uhr. Unter einer riesigen Diskokugel interpretieren Fanfarenzüge und Musikensembles Popsongs und Stimmungslieder. Wie bei einem Poetry Slam werben die Musiker um die Gunst des Publikums, das auch in diesem Jahr über den besten Musikzug mit Wertungskarten abstimmt.

Es gibt zwei Vorrunden und ein Finale der zwei besten bewerteten Zügen. Zu gewinnen gibt es einen eher symbolischen Preis – eine alte Fanfare und Geschenke der Privatbrauerei Herrenhausen. Vor allem wird gemeinsam gefeiert, sich vernetzt und ausgetauscht. In den vergangenen Jahren feuerten die Fans ihre Musiker auf Tischen mit Sprechchören an.

Fünf Musikzüge sorgen für Popsongs und Polka

Neben dem Fanfarenzug Meißendorf ist das Ensemble Königliche Braut dabei. Die 20-köpfige Brassband aus Linden, Nordstadt und Ricklingen war gerade Gast beim Masala-Weltmusikfestival und steht für eine musikalische Mischung aus Polka, moderner Blasmusik und Performance-Kultur.

Dazu kommt die Marching Band Flying Drums aus Hannover, die in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert. Angemeldet ist zudem das Fanfaren-Corps Laatzen, das im vergangenen Jahr 35-jähriges Bestehen gefeiert hat und dazu ein eigenes Programm samt DVD geboten hat.

Als fünftes Ensembles ist der mehrfach ausgezeichnete Fanfarenzug Thönse dabei.

Der Eintritt ist frei

Die Goldene Fanfare wird von Schützenpräsident Paul-Eric Stolle, HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt und der Ersten Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette übergeben. Der Eintritt zu der besonderen Fanfarendisko ist kostenlos. Die Zaza-Party im Zelt schließt sich an.

