Hannover

Das Autokino kehrt nach Hannover zurück. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr gibt es vom 5. bis 8. September 2019 wieder Nostalgie und Kult pur auf dem Schützenplatz. Gezeigt werden sowohl Filmklassiker, die im Vorfeld online abgestimmt worden sind, als auch aktuelle Blockbuster. Die Filme sind auf einer 24-mal elf Meter großen, aufblasbaren Leinwand zu sehen. Der erste Film startet um 20.15 Uhr und die Spätvorstellung um 23.59 Uhr. Die Tickets kosten ab 16 Euro, der Vorverkauf hat bereits begonnen. Es wird für alles gesorgt sein, was ein Autokino schon immer ausgemacht hat: Kinosound über die eigenen Lautsprecher, Popcorn, Burger, Bier, Cola und vieles mehr. Veranstalter ist die festfabrik Veranstaltungsagentur aus Hannover. Bis zu 550 Autos finden auf dem Schützenplatz je Vorstellung Platz.

Die HAZ verlost Karten

Nun verlost die HAZ Karten. HAZ-Leser müssen nur den entsprechenden HAZ-Post bei Facebook kommentieren, indem sie ein Foto ihres Elektro- oder Hybridfahrzeuges hochladen und bis zu vier Personen benennen, mit denen sie einen Film im Autokino Hannover genießen wollen. Die HAZ-Redaktion verlost unter allen E-Fahrzeugbesitzern jeweils 2 Standplätze in der ersten Reihe! Highlight: HAZ-Gewinner können während der Vorstellung, kostenlos ihr Fahrzeug aufladen. Das Gewinnspiel läuft bis Donnerstag, 5.9.2019, um 15.00 Uhr.

Hier finden Sie den Facebook-Post, um am Gewinnspiel teilzunehmen

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mit einem E-Auto zur Vorstellung kommen. Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ermittelt und via Facebook-Message verständigt. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Von Jan Sedelies