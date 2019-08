Hannover

Zum zweiten Mal organisiert die HAZ in Zusammenarbeit mit starken Partnern den Kiosktag in Hannover. Die Idee: Die Teilnehmer wollen ein Zeichen setzen für die Kioskkultur – und auf Probleme durch steigende Mieten und den Konkurrenzdruck durch Supermärkte hinweisen. Betreiber und Künstler bitten am heutigen Sonnabend zwischen 14 und 21 Uhr zu Kleinkunst, Ausstellungen und Konzerten. Die meisten der etwa 25 Angebote sind kostenlos. Hier lesen Sie, wie der Kiosktag läuft.

Eine Vernissage und Eis zum Auftakt

Olli Mueller lädt mit Kioskbetreiberin Concetta Canat auf ein Eis ein. Quelle: Jan Sedelies

Den Auftakt des zweiten HAZ-Kiosktags übernimmt der Künstler Olli Mueller mit der Vernissage einer Fotoausstellung in der Oststadt. Der Fotograf ist 1993 in Hannover geboren und hat sich auf Fotoreportagen spezialisiert. Er begleitete Rennsportler wie Maximilian Günther und David Kolkmann und hielt als Reisereporter Bilder von den Azoren, Kanaren und der Karibik fest. Für den FC St. Pauli begleitete Olli Mueller Trainer, Physiotherapeuten und Scouts und schaute hinter die Kulissen des Nachwuchsleistungszentrums. Einige dieser Bilder stellt er nun am Kiosk an der Hallerstraße 7 aus.

Olli Mueller zeigt den Gästen seine Ausstellung. Quelle: Jan Sedelies

Der Kiosk wird seit 36 Jahren vom gleichen Pächter betrieben. Betreiber sind Hayri und Concetta Canat. „Wir betreiben den Kiosk sehr gern“, sagte Concetta Canat. Hayri Canat kann sich noch gut an den jungen Künstler erinnern. Mueller habe immer Capri-Eis gewollt. Aus diesem Grund verteilt Mueller nun Capri-Eis unter den Vernissage-Gästen. „Meine Erwartungen sind schon jetzt übertroffen“, sagte Mueller.

Kuchen und Cocktails für Kioskbesucher

Ein Hoch auf die Kioskkultur. Am Kiosk am Nordufer gibt es am Sonnabend einen Kiosk-Cocktail mit Rosenlimonade. Quelle: Rainer Dröse

In Hannover gibt es zahlreiche Kioskbetreiber, die am Kiosktag auf besondere kulinarische Angebote setzen. So bietet der Kiosk Neue Bult in Langenhagen am Hoppegartenring schon seit 6 Uhr Kuchen und Kekse an. Stefan Herzlieb und Vincent Weidig vom Kiosk am Maschsee-Nordufer kredenzen zum Maschseefest nur am Sonnabend einen Kiosk-Cocktail – ein Gin wird mit Rosenlimonade kombiniert. Dazu gibt es kleine bunte Tüten. Und der Betreiber des See-Kiosk am Piratengarten am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 81, Matthias Wessolowski, bietet eine Jakobsmuschelschale. Diese bekommt jeder Besucher, der auf einem Piano vor Ort ein Sommer- oder Seelied spielt.

Der Film zum Kiosktag

Ausschnitt aus dem NDR-Film: Lena Lobers (li.) arbeitet im Kiosk an der Ungerstraße. Quelle: NDR

Zum Kiosktag zeigt das Apollo-Kino um 19 Uhr den Film „7 Tage ... im Kiosk“. Die NDR-Autorinnen Lena Lobers und Carina Nickel haben dafür sieben Tage in einem Kiosk gearbeitet und daraus einen Film gemacht. Sie stehen mit Mehmet und Hicran Yildrim und dem zwölfjährigen Sohn Arda hinter der Kasse an der Ungerstraße, füllen Weinblätter und essen gemeinsam mit der Familie vor dem Laden zu Abend. Die 30-minütige Reportage gewährt einen liebevollen Einblick in die Lebenswelt einer Familie, die mit ihrem Kiosk die Menschen aus dem Viertel zusammenbringt und verbindet. Mehmet Yildrim und seine Frau Hicran betreiben den Laden in Linden seit mehr als 30 Jahren. Für den Film gibt es noch Karten an der Abendkasse für 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Kiosk-Konzertgänger können sich den Film aber schon jetzt in der NDR-Mediathek anschauen. Aber im Kino ist es natürlich schöner.

Vom HAZ-Forum zum zweiten Kiosktag

Die Idee zum Kiosktag entstand bei einer Diskussion zur Kioskkultur im Historischen Museum. Vorbild der Veranstaltung ist der Tag der Trinkhallen im Ruhrgebiet. Quelle: Samantha Franson

Die Idee zum Kiosktag entstand bei einem HAZ-Forum im März 2017 im Historischen Museum. Damals diskutierten Kioskbetreiber wie Onkel Olli und Sharu Atalan mit der Kulturwissenschaftlerin Anna Morawek unter dem Titel „ Kioske im Wandel - Vom Zeitungslieferanten zum Stadtteilkümmerer“ über die Schwierigkeiten von Kiosken. „Wer bestehen will, muss sich spezialisieren“, sagte Onkel Olli damals, Betreiber des Bier-Kiosks Onkel Olli’s nahe der Lutherkirche. Er führt zurzeit mehr als 200 Biersorten und 100 Brausen und organisiert jährlich ein kleines Stadtteilfest in der Nordstadt.

Nach der Diskussion entstand in der HAZ-Redaktion die Idee, die Kioske an einem Tag zu feiern – ähnlich wie der Tag der Trinkhallen im Ruhrgebiet. Die HAZ übernahm die Ansprache der Kioske und Künstler und koordinierte die einzelnen Veranstaltungen. Das Kulturbüro organisierte Ausstellungen, das Büro zur Bewerbung Hannovers als Kulturhauptstadt baute einen Kiosk als Ideenschmiede für den Bewerbungsprozess. Und Unternehmen wie die Brauerei Herrenhausen luden zu einem Konzert direkt am Kiosk und setzten die Konzerte als eigene Veranstaltungsreihe fort. Immer dabei: das Portal Kioskguide von Tobias Jungnickel, das die Kioskszene in Hannover eng begleitet. Im zweiten Jahr sind noch mehr Kioske in der Planung dabei involviert gewesen.

In diesem Jahr setzen die Veranstalter unterstützt von der Gilde Brauerei auf kleine Lesungen und Konzerte. So spielt um 20 Uhr an der Probierbude an der Limmerstraße 105 die Band Kasimir Effekt. Kontrabassist Johannes Keller gibt zu: „Wir hatten auch eine Anfrage in Bayern zu spielen, aber wir haben uns an diesem besonderen Tag deutlich für Hannover entschieden. Denn was wäre die Stadt ohne ihre Kioske?“

Gesangseinlage an der Brausebude

Sonja (li.) und Mirjana Schütze bieten in ihrer Brausebude Sorten wie Tannenwald und Basilikum an. Quelle: Samantha Franson

Die Schwestern Mirjana und Sonja Schütze bieten in ihrer Brausebude an der Hildesheimer Straße 258 exotische Brausesorten an: Johannisbeer-Vanille, Basilikum, Lakritz-Cola, Tannenwald und Birne-Rosmarin. Seit Anfang des Jahres nutzen sie einen ehemaligen Kiosk für ein neues Konzept: Brauseverkostungen. Zum Kiosktag präsentieren sie zudem Live-Musik: Lukas Dolphin singt mit einer unverwechselbaren Stimme eigene Kompositionen und sorgt für Gänsehaut.

Eine Stadttour für Kopfhörer zum Thema Kioske

Rebekka Jakob, Sid Auffarth und Wolfgang Prauser vom Bürgerbüro Stadtentwicklung entwickeln immer wieder neue Stadtradtouren. Zum Kiosktag ist jetzt eine Audiotour zum Thema Kioske entstanden. Quelle: Conrad von Meding

Für Wolfgang Prauser und das Team des Bürgerbüro Stadtentwicklung ist es eine Punktladung geworden. Direkt zum Kiosktag ist die sogenannte Audio.Stadtradtour „ Kioske in Hannover“ fertig geworden. Mit der App izi.travel können sich Interessierte auf eine Kiosktour voller Informationen begeben. An Kiosken wie dem Kiosk am Stephansplatz oder Onkel Ollis Kiosk in der Nordstadt können sie Halt machen und sich über Kopfhörer Interviews mit den Betreibern anhören. Die Produktion haben Stefanie Krebs und Christoph Isermann übernommen, Sprecherin ist Katrin Decker, die Fotos der einzelnen Stationen hat der Fotoclub Linden übernommen. Zur Finanzierung hat die Region Hannover und das Niedersächsische Ministerium für Umwelt und Klimaschutz beigetragen. Dazu kamen viele private Spender. Zu hören ist die Tour auch im Netz hier.

Süßes kommt per Lastenrad

Zur Stadtradtour passt auch das Engagement der Initiative Lust auf Fahrrad. Radfahrer wie Tim Gerstenberger verteilen an den einzelnen Kiosktag-Stationen bunte Tüten und kleine Süßigkeiten. Der Treibstoff soll Lust machen, die Kioske mit dem Rad zu besuchen.

❤️ Heute ist Hannoverscher Kiosktag 💙 Auch wir sind heute auf den Straßen von Hannover unterwegs. Passend zum Thema gibt... Gepostet von Hannover - Lust auf Fahrrad am Samstag, 3. August 2019

