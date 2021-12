Hannover

Am 24. Dezember erscheint erstmalig in der HAZ das Magazin „Weihnachtswerkstatt“. Es zeigt, wie kreativ die Leserschaft in der Vorweihnachtszeit ist. Denn Leser und Leserinnen sind aufgerufen, noch bis zum 10. Dezember weihnachtliche Werke vom Bild bis zum Gedicht einzusenden. So schickte Familie Winkelmann aus Wennigsen zum Beispiel Aufnahmen eines selbstgemachten Adventskalender. Im Hause von Familie Deubner aus Hemmingen hat der fünfjährige Felix eine weihnachtliche Ritterburg gemalt – samt festlich geschmückten Tannenbäumen und dem Weihnachtsmann. Aber nicht nur Kinder sind dem Aufruf bisher gefolgt. So hat die 77-jährige Anita Knigge aus Gehrden mit einem schönen Scherenschnitt begeistert, und Mario Kiehl ein Bild seines ganz speziellen Lebkuchenhauses geschickt: Einer Motorradwerkstatt samt fahrbarem Untersatz und Getränkevorrat.

Mitmachen kann man noch bis zum 10. Dezember unter dem Stichwort „Weihnachtswerkstatt“. Die Bilder gehen zusammen mit einer kurzen Beschreibung per Mail an weihnachten@madsack.de oder per Post an Madsack Medien Hannover, Produktmanagement Print, August-Madsack-Straße 1, 30559 Hannover. Die schönsten Einsendungen werden am 24. Dezember im Magazin veröffentlicht. Bitte vergessen Sie nicht, ihren Namen, Wohnort und das Alter zu verraten. Denn es gibt auch attraktive Preise zu gewinnen. Viel Spaß beim Mitmachen!

Von red