Im vergangenen Jahr feierte der HAZ-Kiosktag Premiere. Es gab es Konzerte, Lesungen und Ausstellungen zur hannoverschen Kioskdichte und zum Kiosk als Ort der Begegnung. Auch in diesem Jahr soll die Kioskkultur vielseitig gefeiert werden. Die HAZ-Redaktion möchte erneut die Treffpunkte in der Nachbarschaft stärken und am Sonnabend, 3. August, zum Mittelpunkt des Geschehens machen. Künstler und Kioskbetreiber können sich am Kiosktag zu beteiligen, die HAZ-Redaktion hilft bei der Vermittlung. So bereitet das Team der Brausebude an der Hildesheimer Straße 258 eine Brauseverkostung vor. Die Band Flocht spielt jeweils um 18 Uhr und 19:30 Uhr am Kiosk am Pfarrlandplatz ein Akustik-Konzert. Und das Apollo-Kino an der Limmerstraße zeigt um 19 Uhr den Film „7 Tage … Im Kiosk“ von Lena Lobers und Carina Nickel. Die Journalistinnen haben dafür sieben Tage lang im Kiosk von Mehmet Yildrim und seine Frau Hicran an der Ungerstraße gearbeitet und haben dabei Einblicke in die ganz persönliche Kioskkultur gewonnen, die sie nun als Film vorstellen. Viele weitere Aktionen sind in Planung. Aktuell suchen das Jazz-Singer-Songwriter-Trio namens Steinberg Trio und das Gesangsduo Young & Old noch aufgeschlossene Kioskbetreiber. Zudem hat der Satiriker Joe Faß Kioskgeschichten geschrieben, die er gern an einem Kiosk präsentieren möchte. Zum Kiosktag bereitet zudem Holger Wohllebe eine Segway-Kiosktour vor. Zwölf Teilnehmer können dabei vom Trammplatz aus auf eine vierstündige Kiosk-Tour gehen. Buchungen sind im Netz unter https://6-way.de/kiosk-tour möglich. Die Einnahmen werden dem Verein Business for Kids gespendet. Die Redaktion freut sich auf Ihre Ideen und ist per Mail an jan.sedelies@haz.de Ansprechpartner für die kleinen und großen Aktionen.