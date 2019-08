Hannover

Der Geschäftsführer des Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover (GUVH) und der Landesunfallkasse Niedersachsen, Roland Tunsch, wirbt zum Schulbeginn dafür, dass Kinder möglichst zur Fuß zur Schule gehen. „Auf diese Weise wird die selbstständige und eigenverantwortliche Entwicklung der Kinder gefördert“, sagt Tunsch. Kinder würden auf dem Schulweg soziale Kontakte knüpfen und sich bewegen. „Außerdem steigt das Selbstwertgefühl mit der Erfahrung, den Schulweg selbstständig und ohne die Eltern zu meistern.“ Etwa 1,1 Millionen Schüler sind in Niedersachsen bei Unfallversicherungsträgern der öffentlichen Hand versichert. Bei GUVH und LUKN sind es etwa 860.000 Schüler. Tunsch engagiert sich seit Jahren gegen sogenannte Elterntaxis und fordert symbolische Haltestellen für Eltern etwas 500 Meter vor Schulen. „So gehen die Kinder zumindest die letzten Meter zur Schule.“

Dr. Susanne Leifheit von Volkswagen Nutzfahrzeuge und Polizeipräsident Volker Kluwe fordern mehr Rücksicht auf Schulanfänger. Quelle: Katrin Kutter

Gemeinsam mit der HAZ und weiteren starken Partnern hat der GUVH am vergangenen Wochenende bei dem großen Familienfest der HAZ-Aktion „Sicherer Schulweg“ für Rücksicht auf Schulanfänger im Straßenverkehr geworben. Das Fest wird großzügig von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) unterstützt. Dr. Susanne Leifheit, Leiterin Außenbeziehung und Nachhaltigkeit bei VWN sagte auf der Bühne: „Als größter Arbeitgeber vor Ort übernehmen wir Verantwortung und möchten auch etwas zurückgeben. Uns ist es wichtig, dass Kinder gesund zur Schule und wieder nach Hause kommen. Darum engagieren wir uns seit Jahren und unterstützen Veranstaltungen wie die Aktion Sicherer Schulweg."

Radfahrprüfung ablegen

Der GUVH verteilte dazu passend Reflektoren, Schulwegplaner und Informationen. In diesem Jahr rief der Verband zu einem Rätsel in der gedruckten HAZ auf und vergab eine Woche lang Lösungsbuchstaben. Das richtige Lösungswort war „Lenker“ – die sechsjährige Laura Harms gewann mit Unterstützung ihrer Mutter und Großmutter nun ein Kinderfahrrad der Mark Puky Skyride. Tunsch wies bei der Preisverleihung darauf hin, wie wichtig Fahrpraxis und regelmäßige Schulungen sind. „Und natürlich ein Fahrradhelm.“ Rad fahrende Kinder sollten erst dann allein am Straßenverkehr teilnehmen, wenn sie die Radfahrprüfung in der vierten Klasse bestanden haben. Die sechsjährige Laura versprach, im Verkehr gut aufzupassen.

Lesen Sie mehr

So war das große Familienfest zum Schulbeginn.

Einschulung 2019: Tipps für Eltern zum Schulanfang

Was Eltern von Schulkindern in Hannover wissen sollten: Das sind aktuelle Themen

Im Restaurant mit vielen Gästen – Einschulungen werden immer größer gefeiert

Erst Deutsch, dann Einschulung? HAZ-Leser diskutieren mit

Von Jan Sedelies