Im Autokino auf dem Messegelände in Hannover laufen nun auch Dokumentationen. Es geht um Ozeane und die Band Rammstein. HAZ-Leser können Karten für zwei Vorstellungen gewinnen.

Rockband mit dem Hang zu brachialen Auftritten: Der Film „Rammstein: Paris“ dokumentiert Proben und Auftritte in der französischen Hauptstadt. Das Autokino auf dem Messegelände in Hannover zeigt ihn am 17. Juni 2020. Quelle: Rammstein GbR/Universal Music