Das klassische Autokino kommt in der Corona-Krise als moderne Freizeitgestaltung daher. Auf dem Parkplatz P29 auf dem Messegelände präsentieren Hannover Concerts und die Agentur Event it mit Unterstützung von Enercity, Rossmann und zahlreichen Partnern aktuelle Kinofilme und Klassiker. Die HAZ verlost nun jeweils 20-mal zwei Karten für zwei Filme. Dabei sind der Film „25 km/h“ am Mittwoch, 10. Juni, um 22 Uhr und der dritte Teil der Komödie „Fack Ju Göhte“ am Sonnabend, 13. Juni, um 22 Uhr zu sehen. Einlass ist jeweils 21 Uhr.

Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt seine Daten bis 8. Juni an ichgewinne@haz.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinner werden rechtzeitig informiert. Information zum aktuellen Autokinoprogramm finden Interessierte unter www.autokultur.info.

Von Jan Sedelies