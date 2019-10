Von der Schulbank in den Betrieb, Teil 2: Auf dem Dach bei Regen und 40 Grad Hitze, Werbung für den neuen Traumjob in der alten Schule – Sören und Wiktor haben in den ersten zehn Wochen ihrer Lehre schon viel erlebt und sind nach wie vor von ihrer Berufswahl überzeugt.