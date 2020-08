Hannover

Wie sollen sich Schulanfänger am Bordstein verhalten, wenn sie die Straße überqueren wollen? Im dritten Beitrag unserer kleinen Videoreihe zur Einschulung zeigt die siebenjährige Greta Prochworuk gemeinsam mit Ulrich Drewitz von der Verkehrswacht Hannover das korrekte Verhalten im Straßenverkehr in einer fast täglichen Situation. Die Videos sind Teil unserer HAZ-Aktion Sicherer Schulweg, die wir in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht als wie sonst als Fest feiern können.

HAZ-Aktion Sicherer Schulweg 2020: Unsere Videotipps

In dem Video verhält sich Greta vorbildlich: sie geht langsam an die Bordsteinkante heran, nimmt sich Zeit und schaut dann erst nach links, dann nach rechts und dann wieder nach links. Drewitz erklärt derweil, dass die Kinder die Straße zügig überqueren sollen. Um mehr Aufmerksamkeit für Autofahrer zu erzeugen, kann Greta auch den Arm herausstrecken.

Seit Montag und noch bis zum kommenden Montag veröffentlichen wir täglich ein kurzes Erklärvideo. Denn an diesem Sonnabend werden regionsweit wieder rund 10.000 Kinder eingeschult. In den ersten Videos ging es um den Zebrastreifen und das Verhalten an einer Bushaltestelle. Das große Fest zur Einschulung – die HAZ-Aktion Sicherer Schulweg – gibt es erst im nächsten Jahr wieder. Dann wird der Schulstart hoffentlich wie gewohnt mit einem großen Fest gefeiert und Partner wie Polizei, Feuerwehr, Verkehrswacht, GUVH, Volkswagen Nutzfahrzeuge und GVH sorgen für passende Tipps für den Schulweg.

Von Jan Sedelies