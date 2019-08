Hannover

Woran erkennt man eigentlich einen Polizeibeamten? Die Kinder der Kindertagesstätte Bulli-Garten direkt am Volkswagen-Werk in Stöcken rätseln kurz. „Am Pferdchenschild am Ärmel!“, ruft einer der Kinder. Marco Weber lacht und erklärt geduldig das Symbol des Landes Niedersachsen an seiner Uniform. Dann beginnt...