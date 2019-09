Wild abgestellte E-Scooter auf Bürgersteigen und in Fußgängerzonen ärgern viele Menschen in Hannover. Der Vermieter Tier hat jetzt reagiert und seine Parkverbote auf Fußgängerzonen ausgeweitet. Die Konkurrenz von Lime sieht dafür keinen Grund – und von Fahrbeschränkungen in den Bereichen ist bei beiden Anbietern keine Rede.