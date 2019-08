Hainholz

Diese Nachricht des Nordstädter Turn-Vereins von 1909 sorgte in der Redaktion für Unruhe. „Unser Vereinshaus ist in die Jahre gekommen. Leider ist nun unser Dach undicht. Es regnet in die im letzten Jahr frisch renovierten Umkleidekabinen hinein und wir müssen dringend aktiv werden“, schrieb die Vorsitzende Nat...