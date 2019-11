Hannover

Die HAZ-Redaktion lädt gemeinsam mit der Sparda-Bank Hannover zur Vortragsreihe „Alles geregelt?“ ein. Dabei geht es an drei Abenden um Fragen des Erbrechts, um Patientenverfügung und um dauerhafte Ordnung. Die Vorträge des Palliativmediziners Dr. Matthias Thöns zur Patientenverfügung und des Fachanwalts für Erbrecht, Jan Bittler, sind bereits ausverkauft. Karten gibt es noch für den Vortrag von Katharina Auerswald am Mittwoch, 20. November. In ihrem Vortrag geht es um Büroorganisation und Ordnung. Auerswalds Motto lautet: „Das kreative Chaos ist eine Lebenslüge.“ Die Trainerin gibt Tipps für die Ordnung von Schreibtischen, Abstellräumen und sogar Badezimmern. Der Vortrag in der Kundenhalle der Sparda-Bank am Ernst-August-Platz beginnt um 19 Uhr. Die Karten kosten 10 Euro und sind in den HAZ-Ticketshops zu haben. Inhaber der AboPlus-Karte und der BankCard der Sparda-Bank erhalten einen Rabatt.

Jetzt Karten gewinnen!

Mit etwas Glück können fünfmal zwei HAZ-Leser kostenlos dabei sein. Einfach bis Freitag, 8. November, eine Mail mit dem Stichwort „Alles geregelt“ und den Kontaktdaten an die Adresse hannover@haz.de schicken und gewinnen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zur Reihe gibt es auch eine passende Broschüre zu den Themen Testament, Vollmachten und Patientenverfügung. Sie kostet 12 Euro und ist zum Beispiel in den HAZ-Geschäftsstellen erhältlich.

Von Jan Sedelies