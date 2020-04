Hannover

Gemeinsam mit dem Großraum-Verkehr Hannover (GVH) sammelt die HAZ-Redaktion Namensvorschläge für das Eisbärenbaby im Erlebniszoo Hannover. Mehr als 2500 Vorschläge sind seit Beginn der Aktion vor wenigen Tagen schon für das weibliche Jungtier eingegangen – und dabei kristallisieren sich bereits zwei Favoriten heraus.

Ganz vorn liegt bisher der Name Hope – englisch für Hoffnung. Für viele Teilnehmer des Namenswettbewerbs scheint dies in Zeiten der Corona-Krise besonders wichtig zu sein. Auf dem zweiten Rang liegt der Name Greta. Vermutlich verknüpfen die Teilnehmer das Engagement von Greta Thunberg und der Fridays-for-Future-Bewegung für mehr Klimaschutz mit dem Schicksal der Eisbären. Auf dem dritten Platz folgt der Vorschlag Smilla. Weitere Vorschläge sind Yuki, Cora und Elsa.

Das Zoobaby ist auch ein gute Schwimmerin: HAZ-Leser suchen derzeit einen Namen für das Eisbärenbaby. Quelle: Florian Petrow

Jetzt für den Namen abstimmen!

Noch bis zum 15. Mai dauert die Aktion – weiter Vorschläge sind willkommen. Dabei ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Nur sollten Teilnehmer beachten, dass es sich bei dem Eisbären um ein weibliches Jungtier handelt und dass die Namen nicht unbedingt denen der Eltern (Milana und Sprinter) ähneln. Mitmachen kann jeder über die Aktionsseite www.namenswettbewerb-eisbär.gvh.de. Dort finden die Teilnehmer ein Formular für Kontaktdaten, eine kurze Begründung und die kompletten Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Nach dem Einsendeschluss ermittelt eine Jury den Namen für die kleine Eisbärin. Aus allen Einsendungen mit genau diesem Namensvorschlag, zieht die Jury bis zu drei Gewinner. Der erste Preis ist eine Jahreskarte für den Zoo Hannover, der zweite Preis ist eine GVH-Jahreskarte der 2. Klasse für die Zonen ABC. Und der dritte Preis ist eine GVH-Monatskarte für die Zonen ABC. Die Jury entscheidet dann auch, wann eine Taufe der Eisbärin stattfindet.

Von Jan Sedelies