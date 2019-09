Hannover

Sechs Damen in violetten Trachten werben neben einem blühenden Anzeiger-Hochhaus eindrucksvoll für die Tageszeitung. „Wenn eine, dann die Allgemeine“ steht auf ihren Schildern. Anlass für den „Blumenkorso“, in dem ihr Festwagen mitfuhr, war die erste Bundesgartenschau – da durfte die HAZ natürlich nicht fehlen.

Nur: Wann war das? Wissen Sie’s?

Wenn Sie Spaß an solchen Fragen haben, dann spielen Sie mit uns: Beim ersten großen HAZ-Hannover-Quiz am Sonnabend – natürlich auf dem Kröpcke. Feiern Sie dort mit uns den 70. Geburtstag der HAZ – so, wie es mehr als 400 Leser am vergangenen Sonntag bei der „Langen Nacht der Lüttjen Lagen“ im Astor-Kino getan haben. Vergangenes Wochenende hörten die Geburtstagsgäste höflich zu – am Sonnabend auf dem Kröpcke sollen sie ab 16.30 Uhr kräftig mitraten. Bei unserem Premieren-Quiz treten insgesamt 70 Menschen in verschiedenen Mannschaften gegeneinander an, um ihr Hannover-Wissen zu testen.

Der Reiz: Raten im Team

Einige dieser Teams stehen schon. So stellen die Schützen eine eigene Rate-Mannschaft, Mitglieder der Bäcker-Innung und des Shantychors Störte-Bäcker sind dabei, und auch die Citipost stellt ein Quizteam. Mitarbeiter der Feuerwehr Hannover und des Abfallwirtschaftsbetriebs Aha sind ebenfalls dabei. Und auch der Fachbereich Senioren sucht noch Freiwillige für ein eigenes Team.

Auch HAZ-Leser können noch mitmachen und sich spontan zu einem großen Rateteam zusammenschließen. Wer mitmacht, kann auch etwas gewinnen – zum Beispiel Karten für die neue Roncalli-Show.

Die Antworten gibt es nicht im Netz

Die insgesamt 40 Fragen kommen dabei nicht nur aus dem Bereich der hannoverschen Geschichte. Es geht um Popmusik und Prominenz, Unternehmenskultur und Kulinarik. Und vor allem: Die meisten Antworten lassen sich nicht im Internet finden. Ziel beim ersten Hannover-Quiz ist vor allem: Es soll Spaß machen.

Multiinstrumentalist John Winston Bertau spielt live am Kröpcke. Quelle: Privat.

Dafür sorgt auch die musikalische Unterstützung, denn auf der Bühne spielt John Winston Berta. Seit der junge Multiinstrumentalist 16 Jahre alt war, ist er Mitglied des Jugendjazzorchesters Niedersachsen. Mit seiner Band Hagelslag feierte er im Sommer einen großen Auftritt bei der Ideen-Expo. Nun feiert er mit der HAZ das Quiz zum 70. Geburtstag.

Livemusik auf der Bühne

Gefeiert wird am Sonnabend am Kröpcke indes nicht erst 16.30 Uhr. Schon ab 14 Uhr wirbt die Region Hannover für den Entdeckertag am Sonntag, den 8. September, mit Livemusik und Tanzeinlagen. Dabei ist der Jazzpianist Lennart Smidt. Er präsentiert gemeinsam mit zwei Mitstreitern unter dem Titel „Urban Garden” organische Arrangements mit Einflüssen von Afrobeat und Brazilian-Jazz. Dazu sorgt Emil Moise von der Salsa Dance Academy für Tanzeinlagen am Kröpcke. Das HAZ-Hannover-Quiz und das Kulturprogramm sind natürlich kostenlos.

Übrigens: Die Blumenwagen-Frage kommt am Sonnabend nicht dran. Er fuhr 1951 durch Hannover.

Von Jan Sedelies