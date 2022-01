Hannover

Restauranttests sind Momentaufnahmen. In Zeiten von Personalmangel mehr denn je. Zwei unangemeldete, unabhängige und soweit als möglich anonyme Besuche wie im Fall der HAZ-Kostproben (die beiden Besuchstermine werden im Sinne der Transparenz jetzt jedes Mal in der Infobox mit genannt) lassen das Bild ein wenig schärfer werden, Aber vor allem die Gastlichkeit ist sehr stark vom diensthabendem Personal abhängig – und kann ein Auslöser für Ungenauigkeiten sein.

Das beste Essen hat einen bitteren Beigeschmack, wenn man es vor den Latz geknallt kriegt. Und nirgends schmeckt es besser als bei Freunden, selbst wenn sie nicht kochen können. Dass man sich als Gast willkommen und wohlfühlt, ist also das A und O des Genusses. Sonst müsste man die Serviceleistung ja auch nicht bewerten. Was das alles mit dem Little Cortile Pasta & Bar in Hannover-Mitte zu tun?

Das Restaurant setzt auf schlichte Gemütlichkeit. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bereits nach meiner telefonischen Reservierung habe ich Lust auf dieses Lokal. Ob es am Abend einen freien Tisch gebe, frage ich. Was denn das für eine Frage sei, schallt es mir entgegen. Natürlich habe man einen Platz, und man würde sich sehr auf meinen Besuch freuen. Beim Dinner ist der Service dann zwar etwas reservierter, was nur meint, dass der Restaurantmitarbeiter kein Honigkuchenpferd ist. Dafür ist er sehr aufmerksam, höflich, und er hat auch etwas zum Angebot zu sagen.

Als ich mir etwa ein Glas Wein empfehlen lasse, stiehlt er sich nicht mit der Floskel, „alle Weine seien gut“, aus der Affäre. Er verweist auf den sardischen Carignano (0,2l für 8,50 Euro), der kräftig sei und ihm deswegen gut gefalle – und der unkomplizierte Wein ist wirklich in Ordnung, hat neben aller Kraft auch eine frische Frucht.

Im Little Cortile sind alle Nudeln selbstgemacht. Quelle: Tim Schaarschmidt

Obendrein kann der Mann etwas zur Zubereitung der Speisen sagen, zum Beispiel, dass alle Nudeln selbst gemacht würden. Das ist eine Ansage. Und das Essen beweist, dass Restaurants, die nicht mit ausuferndem Angebot arbeiten, sondern ihre Kraft und Muße bündeln, in Summe meist qualitativ besser abschneiden. Fleisch- und Fischfreunde bekommen auf der Tageskarte zwar auch ein Entrecôte oder Tintenfisch (24 und 22 Euro) geboten, die Standardkarte bleibt mit rund 20 Gerichten, darunter auch Desserts und Käse, eher bescheiden. Die Gerichte sind aus frischen Zutaten bereitet, die Qualität der Zutaten ist klasse.

Darunter etwa die mit Chili pikant eingelegten Oliven (5 Euro), die ungemein frisch und feinherb sind. Toll ist auch die Bruschetta Pomodoro (5 Euro), vier randlose, geröstete Weißbrotscheiben mit zwar mittelmäßigen Tomaten, aber angemacht mit viel gutem Olivenöl, frischem Basilikum, getrockneten Kräutern und leichter Knoblauchnote. Herrlich ist auch das Carpaccio mit Bresaola (12 Euro), das mir immer weitaus besser gefällt als ein Carpaccio mit Rinderfilet, wo in den meisten Fällen vom Fleisch nichts mehr zu schmecken ist. Im Falle dieser Version wird der luftgetrocknete Rinderschinken mit Rucola, Parmesanspänen, Zitronensaft und Olivenöl noch hervorgehoben.

Bruschetta del Giorno ist exzellent

Exzellent ist sogar die Bruschetta del Giorno (10 Euro), weil die Komponenten in simpler Art ineinandergreifen. Zuerst ist da der feinherbe, cremige Artischockenschmand zu schmecken, dann kommt salziger, hauchdünner Parmaschinken hinzu, zum Schluss bleibt die Süße des kaum gesalzenen, hausgebackenen Weißbrots am Gaumen – perfekt abgerundet mit einem Schluck des körperreichen, aber nicht zu säurehaltigen Vermentino aus Sardinien (0,2l für 7,50 Euro).

Leonora Piu bereitet feine Spaghetti zu. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die dünnen Spaghetti Carbonara (12 Euro) haben eine feine Struktur und wurden (wie das sein soll) mit einer sämigen Soße aus Eigelb, Kochwasser und Pecorino ummantelt. Makel sind die stark geröstete Speckchips aus der Schweinebacke, die mit ihrem fordernden Aroma das gesamte Gericht dominieren. Besser wären kurz sautierte Speckwürfel, sodass die Aromen von Nudeln und Fleisch ineinandergreifen. Fruchtig wurde die Tomatensoße zu den Penne (8,50 Euro) zubereitet, die Frische wird durch den zarten Biss von kurz gegarten Zwiebelwürfeln noch untermalt. Kräftig-herzhaft wird diese Tomatenbasis durch die Zugabe von Salsiccia (12 Euro), die zu den kleinen, muschelförmigen Nudeln gehört.

Unser Pasta-Favorit steht allerdings auf der Tageskarte: Schwarze Spaghetti (15 Euro) mit Noten von Knoblauch und Kräutern, dazu die Frische von Kirschtomaten und die Süße von Garnelenfleisch. Die beherzte Schärfe hätte es für mein Glück nicht gebraucht, aber wie auch immer: Das ist Soulfood vom Feinsten.

Fazit

Das Little Cortile bietet hohe Qualität zu angemessenen Preisen, perfekt für einen unkomplizierten Lunch oder ein Dinner. Gesamt 8/10 (Essen 8, Ambiente 8, Service 8)

Von Hannes Finkbeiner