Schwerer Rückschlag für den Klimaschutz: Der Ausstoß von Kohlendioxid betrug im vergangenen Jahr 772 Millionen Tonnen. Das entspricht einem deutlichen Anstieg von 33 Millionen Tonnen im Vergleich zu 2020, so eine Studie der Denkfabrik Agora Energiewende. Deutschland entferne sich laut der Experten damit vom Pfad der CO2-Einsparungen, die pro Jahr durchschnittlich nötig wären, um das Klimaziel der Bundesregierung für 2030 zu erreichen. HAZ-Leserinnen und -Leser mahnen daher zum konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien, fordern eine Verkehrs- und Agrarwende und ein kritisches Hinterfragen des eigenen Lebenskomforts. Es gibt aber auch Kritik an der Klimapolitik der Grünen.

HAZ-Leserin Ute Dalluhn aus Hannover: „Handeln nicht auf später verschieben“

Der Bericht über die von Deutschland in 2021 verfehlten Ziele zur Reduktion des CO2-Ausstoßes steht zu Recht im Wirtschaftsressort. Der dramatische Klimawandel hängt ursächlich mit der fortschreitenden Indus­trialisierung und unserem Konsum- und Verbraucherverhalten zusammen. Wenn von einer „Konjunkturerholung“ die Rede ist, assoziiert dies eine Rückkehr zum gewohnten Szenario und nicht einen Wandel durch konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien, Investitionen in eine Verkehrswende, die diesen Namen verdient, in einen sozialverträglichen Umbau der Landwirtschaft, in eine Revolutionierung des Städte- und Gebäudebaus.

Damit Deutschland die Ziele seines Klimaschutzabkommens 2030 erreicht, sind konsequente steuernde Vorgaben in allen relevanten Bereichen sowie die Bereitstellung von Fördermitteln in extrem großem Rahmen notwendig. Der Markt wird sich nicht von alleine und schon gar nicht ausreichend schnell so verändern, dass die Ziele des Klimaschutzabkommens eingehalten werden können. Es ist leider nicht die Frage, ob ausreichend viel Geld für die nötigen Maßnahmen zum Umbau unserer Gesellschaft vorhanden ist.

Handeln kann nicht auf später verschoben werden, wenn der aktuelle Klimawandel nicht direkt in eine Klimakatastrophe münden soll. Wenn wir jetzt nicht investieren, werden die Klimafolgeschäden auch finanziell ein echtes Desaster mit sich bringen. Die Kosten für einen Wiederaufbau der durch Flutkatastrophen, Stürme und Hitzeperioden hervorgerufenen Schäden werden ein Vielfaches höher sein, und sie sind nicht plan- und steuerbar.

Auf der Internetseite der Bundesregierung ist zu lesen: „Deutschland trägt als führende Industrienation eine besondere Verantwortung für den weltweiten Klimawandel.“ Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, reicht es nicht, in einem Abkommen Ziele zu formulieren, die erreicht werden müssen. Es kommt darauf an, konsequent für die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele Sorge zu tragen. Ute Dalluhn, Hannover

HAZ-Leser Hans-Henning v. Hoerner aus Hannover: „Herunter vom Wohlstandssockel“

Da meinten wir Bürger noch, mit der revolutionären Bundestagswahl 2021 den Klimaschutz endlich auf den Weg gebracht zu haben – und wurden mit dieser Horrormeldung aufgeschreckt. Nein, es liegt noch eine Herkulesaufgabe vor uns, die dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg gleichkommt.

Neben Politik und Verwaltung sind wir Bürger konkret und persönlich betroffen. Wir müssen endlich vom Sockel an Wohlstand und Energieverschwendung im Alltag herunter, um unserer Verantwortung für das Weltklima gerecht zu werden! Jeder sollte sich anhand der von der Denkfabrik Agora Energiewende vorgelegten „22 Eckpunkte für die ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung“ darüber informieren, was zwingend erforderlich ist, um die schon von unserem Klimaschutzgesetz 2021 gebotenen Aufgaben zu erfüllen.

Konkret benannt werden „gewaltige Aufgaben bei der Energie-, Verkehrs- und Agrarwende“. Wir könnten sofort unseren Verbrauch an Strom, Gas, Heizöl oder Benzin reduzieren, indem wir uns täglich fragen, ob unser Komfort angesichts der Klimakrise wirklich unverzichtbar ist. Das sollten wir öffentlich diskutieren. Und auch in unseren Familien – wir werden staunen, wie informiert und engagiert schon unsere Kinder sind, um deren Zukunft es ja in erster Linie geht. Hans-Henning v. Hoerner, Hannover

HAZ-Leser Gerrit Jenzer aus Isernhagen: „Den Illusionen ein Bein stellen“

Die Abschaltungen von Atom- und Kohlekraftwerken kommen einem energetischen Selbstmord gleich, so meinen die Laien. Die Insider wissen jedoch: Seit den Fünfzigern gibt es das europäische Verbundnetz! Das Kalkül der Grünen ist die Anzapfung der Nachbarn. In der kurzen Distanz wurde eine Stromleitung aus den Niederlanden just nach Niedersachsen gelegt. Dies müsste den Grünen eigentlich zuwider sein.

In Ihrer Zeitung heißt es: „Nein zum Atommüll-Export!“ Andersherum geht es: Der Müll wird irgendwo produziert, nur nicht zu Hause. Dies ist eine alte Strategie, die Produktion zu verlagern. Danke dafür. Der Export würde wegen hoher Inlandskosten behindert, wenn er nicht wie üblich subventioniert würde. Der Umbau der Energieerzeugung wird stagnieren. Die einfachste Lösung wäre, die Kraftwerke laufen zu lassen, bis die Erneuerbaren Fuß fassen. Aber Bürgerproteste werden den Zeitpunkt der Installation hinauszögern.

Sich den neuen Technologien unterzuordnen kommt den Deutschen nicht in den Sinn. Indessen verkündet die EU-Vorsitzende den Green Deal. Polen wird seine Kohlekraftwerke nicht gegen „holzbeheizte“ tauschen, wie etwa die Stadtwerke Hannover. Auch der Einsatz von geläufigen Holzhackschnitzeln ist bei Weitem nicht CO2-neutral. Der Baum, der 100 Jahre CO2 aufgenommen hat und an einem Tag sein gesamtes CO2 wieder abgibt, kann nicht neutral sein. Hier ist das Ganze eher dem wirtschaftlichen Aspekt geschuldet. Den Illusionen der Grünen sollte man wirklich ein Bein stellen! Gerrit Jenzer, Isernhagen

HAZ-Leserin Marianne Dobberstein aus Hannover: „Mehr Bewusstsein geweckt“

Hochachtung für Matteo! Und was tun wir? Danke für diesen erfreulichen Bericht! Für den Fridays-for-Future-Aktivisten Matteo empfinde ich Hochachtung für seinen Schritt zur Klage. Diese Bewegung hat über die begonnene Klimakatastrophe mehr Bewusstsein in die Öffentlichkeit gebracht und damit für auch das, was wir als Nachkriegswirtschaftswunder- und Wohlstandsgeneration (ohne entsprechendes Bewusstsein!) zum Klimawandel beigetragen haben. Dieser Gedanke in Verbindung mit der Zukunft meiner Enkel lässt mich nicht los – und zur Unterstützung in der neu gegründeten Grandparents-for-Future-Gruppe in Hannover aktiv werden. Marianne Dobberstein, Hannover

HAZ-Leser Dr. Frank Mönkeberg aus Hannover: „Bewundernswerter Mensch“

Sie berichteten über einen jungen Mann mit der Chuzpe, das Land vor dem Bundesverfassungsgericht zu verklagen, und widmen dem Thema eine halbe Seite mit Foto. Gut, könnte man meinen. Geht es doch um das wichtigste Thema unserer Zeit: den Klimawandel. Der gesellschaftliche Diskurs um die Notwendigkeit von Zumutungen und Möglichkeiten zur Lösung dieses Armageddon in Zeitlupe ist zwar durch die Pandemie ein wenig aus dem Blick geraten, wird aber weiter zu führen sein.

Der Autor des Artikels hat dies auf interessante Weise getan. Anstatt mit journalistischer Ratio über Hintergrund und Motiv der Klage und den Kläger Matteo Feind zu schreiben, haben er und die Redaktion gar nicht so subtil Partei ergriffen. Anstatt dem Lesenden eine eigene Meinungsbildung zu ermöglichen, hat der Redakteur vor allem seine Position deutlich gemacht. Mit Satzbausteinen wie „Man muss dem jungen Mann die Sätze aus der Nase ziehen“ oder dem Schlusssatz „ein zutiefst Überzeugter wie Matteo lässt sich schwer vom Gegenteil überzeugen“ ist die Reduzierung dieses engagierten Mannes auf die eines „kleinen Wirrkopfes“ fast gelungen.

Dass es dem Autor nicht gelingt, die Antworten von Matteo Feind im richtigen Kontext zu transportieren, ist Absicht. Einem 16-Jährigen, der die elfte Klasse besucht, mangelnde Eloquenz und eine nicht ausgereifte Fähigkeit zum Interview vorzuwerfen, ist jämmerlich. Ihr Redakteur transportiert „zwischen den Zeilen“ leider seine Sicht der Dinge über einen bewundernswerten Menschen, der seine Energie für eine Gesellschaft investiert, in der er leben möchte. Ich amüsiere mich darüber, dass der heranwachsenden Generation jahrelang mangelndes politisches Interesse vorgeworfen wurde. Und dass jetzt genau diejenigen, die diese Vorwürfe erhoben haben, durch die Intensität und Konsequenz von FFF erschreckt zurückzucken und feststellen: „So war das aber nicht gemeint ...“ Dr. Frank Mönkeberg, Hannover

