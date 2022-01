Hannover

Inzwischen regelmäßig demonstrieren Menschen gegen Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht. Die Aufmärsche sind oft nicht angemeldet und als „Spaziergang“ getarnt. HAZ-Leser und -Leserinnen äußern ihre Meinung.

HAZ-Leser Patrick Seegers, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Niedersachsen: „Was aber tun mit Ignoranten?“

Felix Harbart hat es auf den Punkt gebracht: Der Schutz von Minderheiten und auch Mindermeinungen ist einer der Grundpfeiler der Demokratie. Wir befürworten es sogar, wenn es Menschen gibt, die sich gegen den Mainstream stellen. In der Vergangenheit waren es oft die Mutigen, die dadurch Veränderungen bewirkt haben, die alte Zöpfe abgeschnitten und neue Wege gegangen sind – also gut für eine Demokratie. Was aber tun mit Ignoranten, die gegen jede Logik handeln, die erwiesene wissenschaftliche Erkenntnisse infrage stellen und sich damit gesellschaftsgefährdend verhalten? Tatsächlich sind die polizeilichen Möglichkeiten eingeschränkt, wenn diese „Spazierenden“ das Versammlungsrecht als Spielwiese verstehen und immer am Rande rechtlicher Grenzen agieren.

Die Polizei handelt gerade in der Konfrontation im Rahmen der Verhältnismäßigkeit und nach Recht und Gesetz, aber eben nicht nach Stimmung und Emotion. Das Versammlungsrecht gilt für alle gleichermaßen – unabhängig davon, wofür oder wogegen man ist, ob wenige oder viele, ob laut oder leise. Das Recht macht hierbei keine Unterschiede, sodass die Spielregeln nach dem grundrechtlichen Gleichheitsgrundsatz auch für alle gleich sind. Dadurch wird weder die Meinungsfreiheit beschnitten noch leben wir in der viel beschworenen Diktatur. Klar ist aber auch: Wer die sozialen Schranken, wer das erforderliche Miteinander in einer Gesellschaft und damit auch den Staat angreift, der provoziert auch bewusst das dann notwendige Einschreiten der Polizei und muss mit den rechtlichen Konsequenzen leben. Patrick Seegers, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Niedersachsen

HAZ-Leser Jonas Matthias aus Hannover: „Bei den Linken wäre das nicht erlaubt“

Ich wohne in Hannover-Mitte. Wenn hier die Linken gegen Polizeigewalt demonstrieren, werden sie von dreimal so vielen Polizeikräften begleitet. Da ist es nicht erlaubt, dass Kleingruppen sich „auflösen“ und durch die Stadt laufen. Wie kann das verhältnismäßig sein, wenn Gruppierungen, die nicht nur die Polizei, sondern die gesamte freiheitliche demokratische Grundordnung deligitieren wollen, einfach nur als ungemeldete Versammlungen deklariert werden und sie dann weiter „spazieren“? Der Staat muss sein Gewaltmonopol verantwortungsvoll nutzen und sich für Fehlverhalten kritisieren lassen. Aber er darf sich nicht lächerlich machen (lassen).Jonas Matthias, Hannover

HAZ-Leser Kurt Kleffel aus Hannover: „Die Polizei lässt sich vorführen“

Da laufen 400 verantwortungslose, eigensüchtige Leute durch die Stadt, um ihre verwirrte Leugnung der Corona-Pandemie zur Schau zu tragen, während die Intensivstationen überlaufen und Ärzte wie auch Pflegepersonal an dieser Situation verzweifeln. Unter bewusster Missachtung sowohl jeglicher behördlicher Auflagen wie inzwischen für (nahezu) jedermann selbstverständlich gewordenen Schutzmaßnahmen. Und die Polizei? Schaut zu, läuft hinterher, lässt sich vorführen nach Strich und Faden. Und dann die Rechtfertigung: Man wolle das „hohe Gut der Versammlungsfreiheit“ wahren. Der hannoversche Polizeipräsident Volker Kluwe als oberster Dienstherr hat komplett versagt – er sollte zurücktreten. Für rechtsradikale und neofaschistische Aktivisten darf es keine Versammlungsfreiheit geben – sie gehören nach dem Potsdamer Abkommen von 1945 verboten!

Ich kann mich gut an das Jahr 2007 erinnern. Damals stand ich als Versammlungsleiter der hannoverschen Montagskundgebung „Weg mit den Hartz-IV-Gesetzen“ vor Gericht. Mein (angebliches) Vergehen: Wir hatten bei unserer Kundgebung am Schiller-Denkmal einen Lautsprecher benutzt, was nach polizeilicher Auflage erst bei 50 „festen Teilnehmern“ erlaubt gewesen war. Damals wurde unsere Kundgebung mit einem Polizeieinsatz regelrecht überfallen, vier Teilnehmer wurden verhaftet und wie ich vor Gericht gestellt. Ich frage: Was war denn damals mit dem „hohen Gut der Versammlungsfreiheit“?

Hannover ist keine Ausnahme. In weiten Teilen Deutschlands verhält sich die Polizei ähnlich passiv gegenüber den provokanten Auftritten der Corona-Leugner. Diese erhalten dadurch Auftrieb, anstatt dass ihnen klare Kante gezeigt wird. Diesen Umtrieben muss sofort ein Ende gesetzt werden. Kurt Kleffel, Hannover

HAZ-Leser Wolfgang Wünsch aus Hannover: „Das sind Angriffe auf uns alle“

Das sind keine Spaziergänge, es sind auch keine Demonstrationen, es sind massive Angriffe auf die Souveränität des Staates und somit auf alle, denen dieser Staat und seine staatliche Ordnung noch etwas bedeuten. Für die allermeisten Bürger sind diese sogenannten Spaziergänger Typen, die sich außerhalb der Gesellschaft stellen, ja, die die Abschaffung unseres Gesellschaftssystems wollen und einer Art mörderischem Sozialdarwinismus das Wort reden. Warum wird also diese verschwindend geringe Minderheit von Querulanten und Neonazis dermaßen gehätschelt? Diese verbohrten Gestalten sollten mal lieber geradeaus als quer denken. Dann kämen sie auch darauf, dass ihr Verhalten hanebüchen ist. Der Staat, also unsere Polizei, sollte sich diese Art der Demonstration von Schwachsinn nicht länger bieten lassen – oder wozu trägt unsere Polizei ihre Schlagstöcke bei sich? Um den Spinnern den Weg frei zu halten? Wolfgang Wünsch, Hannover

