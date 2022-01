Hannover

Das Verwaltungsgericht Hannover hat gefordert, dass Fahrradstraßen auch wirklich Vorteile für Radfahrende bieten müssen – die Realität sieht derzeit anders aus. Dass es dafür eines Urteils bedurfte, dafür finden HAZ-Leserinnen und -Leser deutliche Worte. Allerdings plädieren sie auch für mehr gegenseitige Rücksichtnahme und die Einhaltung der Regeln von allen Verkehrsteilnehmern.

HAZ-Leser Werner Maass aus Hannover: „Dilemma wäre vermeidbar gewesen“

Das heutige Dilemma des Radverkehrs entlang der Kleefelder Straße wäre vermeidbar gewesen. Unsere Bürgerinitiative (BI) „Freunde der Stadtparkallee“ bemühte sich Mitte der Neunzigerjahre im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für den S-Bahn-Bau Hannover–Lehrte–Celle, die Planung der DB AG im Bereich der Kleefelder Straße zu verhindern und die Stadtparkallee in ihrem Bestand zu erhalten. Sie schlug stattdessen eine Erweiterung für den S-Bahn-Verkehr auf der Südseite der vorhandenen Fernverkehrsgleise vor. Die ursprünglich vorhandene Straßenbreite der Kleefelder Straße hätte an künftige Ansprüchen des Individualverkehres – wie jetzt Radwege – angepasst werden können. Die Kleefelder Straße war bis dahin eine aus beidseitigen Fußwegen und circa 70 großen gesunden Silberlinden bestehende innerstädtische Erschließungsstraße. Die BI wies nach, dass die Erweiterung der Bahnanlage auf der dem Wohnen abgewandten Südseite möglich gewesen wäre. DB AG, Politik und Verwaltung verwarfen diesen Ansatz. Die damals angeblich unverzichtbaren Flächen sind mittlerweile verkauft und gewerblicher Nutzung zugeführt. Werner Maass, Hannover

HAZ-Leserin Kerstin Baars aus Hannover: „Stigmatisierung ist nicht gerechtfertigt“

Diese Überschrift („Manche nehmen gar keine Rücksicht“, Anm. d. Red.) trifft in vollem Umfang ebenfalls auf Fahrradfahrer und Lastenfahrradfahrer zu. Die Mehrheit dieser Verkehrsteilnehmer ist nicht bereit, auf andere Rücksicht zu nehmen. Es wird kreuz und quer über Straßen und Fußwege gefahren. Rücksicht auf Fußgänger, Menschen mit Rollator, Rollstuhlfahrer, Kinder, Hundeführer oder sogar andere Radfahrer (eventuell Anfänger, Kinder)? Weit gefehlt, Abstand von möglicherweise 1,5 Metern – weit gefehlt. Die Ignoranz und Unwissenheit, mit der Verkehrsregeln und Schilder nicht beachtet werden, ist nicht erträglich. Zudem bewegt sich diese Gruppe auch noch absolut anonym im Straßenverkehr. Bei Zusammenstößen sind die Akteure schneller verschwunden, als man schauen kann. Wer alle Rechte für sich einfordert, der sollte seine Wahrnehmung überprüfen und die Pflichten, die er im Straßenverkehr zu erfüllen hat, sorgfältig wahrnehmen. Die Stigmatisierung anderer Verkehrsteilnehmer ist absolut nicht gerechtfertigt. Kerstin Baars, Hannover

HAZ-Leser Ralph Criée aus Hannover: „Einige wenige sind mit Regelung überfordert“

… und dann gibt es noch die Radfahrer, die meinen: In einer Fahrradstraße habe ich immer Vorfahrt. Rechts vor links gilt nicht für mich. Und überhaupt: Rechts überholen ist hier doch üblich. Es gibt auf beiden Seiten einige wenige Bürger, die mit dieser Regelung überfordert sind. Ralph Criée, Hannover

HAZ-Leser Matthias Grauer aus Hannover: „Gut gemeint ist nicht gut gemacht“

Die Situation lässt sich nur noch unterscheiden zwischen weniger schlecht und unterirdisch schlecht. Weniger schlecht ist etwa die Situation auf der Edenstraße. Unterirdisch schlecht ist die Lange Laube. Hier erkenne ich alles, aber keine Fahrradstraße, in der Radfahrer absoluten Vorrang haben sollen. Besonders wenn ich als Autofahrer von einer Seitenstraße einbiege. Offenbar alle Fahrradstraßen in Hannover haben eines gemeinsam: Sie stellen eine Alibifunktion dar, aber nicht die Grundidee, dass Autofahrer die Ausnahme sein sollen.

Hinzu kommen noch die mutwilligen und sturen Autofahrer, welche immer noch mit dem Motto „Ich PS, du nix“ im Kopf unterwegs sind. Die Stadt sollte sich daher sehr genau überlegen, was sie nun tut. Denn bevor sie wiederum mit Steuergeldern die Fahrradstraßen sinnfrei verwurstet, sollte sie es lieber ganz lassen und gar keine haben. Denn gut gemeint heißt nicht gut gemacht. Matthias Grauer, Hannover

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

HAZ-Leser Rolf Meyer aus Wennigsen: „Mehr Rücksicht und Einhaltung der Regeln“

Die Diskussion über die Fahrradstraßen und die Situation von Fahrradfahrern wird von der HAZ sehr einseitig geführt. Als Umlandbewohner ohne richtigen ÖPVN-Anschluss bin ich zum Besuch von Fachärzten gezwungen, nach Hannover zu fahren. Davor graust mir jedes Mal. Nicht wegen der Verkehrsdichte oder der rücksichtslosen Autofahrer. Mir graut vor rücksichtslosen Fahrradfahrern, die auftreten, als gehöre ihnen die Straße allein. Sie fahren zu zweit nebeneinander, beachten an Kreuzungen nicht die Vorfahrtsregeln, fahren ohne zu schauen über Fußgängerüberwege, sind voll auf das Handygespräch konzentriert und wackeln dabei mit dem Rad kreuz und quer über die Straße und fahren auf den Fahrradspuren ganz links, damit Autofahrer nur unter Verstoß gegen die 1,5-Meter-Regel vorbeifahren können. Da ist man als Autofahrer eigentlich immer in der Nähe eines Verkehrsverstoßes. Rücksicht kennen die meisten Radfahrer nicht, vor allem mit Kindern auf dem Gepäckträger ist das ein tolles Vorbild für die nächste Generation.

Vielleicht sollten alle Beteiligten es mal mit mehr Rücksicht und der Einhaltung der Regeln versuchen. Dann würden vielleicht auch wieder mehr Menschen aus dem Umland gern in die Stadt kommen. Rolf Meyer, Wennigsen

HAZ-Leser Gerd Reincke vom ADFC aus Hannover: „Alle Fahrradstraßen müssen auf den Prüfstand“

Offensichtlich bedurfte es erst eines richterlichen Maßbandes, um festzustellen, dass die Kleefelder Straße als Fahrradstraße zu schmal und nicht nutzbar ist – eine Blamage für die Politik von Rot-Grün und die Verwaltung. Man wollte uns Radfahrer mit einem Schild, mit einem falschen Etikett abspeisen.

Autofahrer und Anlieger brauchen nun nicht mehr zu befürchten, dass sie eingeschränkt werden: führen doch die „Fahrradstraßen“ meist durch enge Wohnstraßen, vollgestellt mit parkenden Autos. Radfahrer finden hier wenig Raum, sie sind als Fahrstraßen ebenfalls nicht bequem und sicher nutzbar. Es muss sich nur ein Kläger finden.

Für uns Radfahrer kann das Urteil Klarheit und Fortschritt bringen. Verengungen und Gefährdungen wie in der Großen Barlinge brauchen wir nicht hinzunehmen. Deshalb müssen alle festgelegten Fahrradstraßen in Hannover auf den Prüfstand. Gerd Reincke (ADFC), Hannover

Bei einem Ortstermin des Verwaltungsgerichts im August wurde die Kleefelder Straße vermessen. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

HAZ-Leserin Claudia Bode aus Hannover: „Großteil der Radfahrer nutzt den Fußweg“

Wir wohnen direkt an einer Fahrradstraße. Es wird immer nur betont, dass die Fahrradfahrer in diesen ausgewiesenen Straßen Vorrechte und Vorteile haben müssen. Ich frage mich nur täglich, wozu wir eine Fahrradstraße brauchen, wenn ein Großteil der Radfahrer ohnehin generell den Fußweg benutzt beziehungsweise auf diesen ausweicht, wenn sich die Autos stauen, beispielsweise hinter der Müllabfuhr. Ich selbst bin sowohl mit dem Auto, dem Rad und auch häufig zu Fuß unterwegs. Es gibt einfach zu viele Radfahrer, die sich in keiner Weise an die Verkehrsregeln halten. Schon mehr als einmal wurde ich von einem Radfahrer beim Verlassen des Hauses, unsere Haustür grenzt direkt an den Fußweg, fast angefahren, wobei der jeweils beteiligte Radfahrer lauthals schimpfte. Ich bin dafür, dass sich alle Verkehrsteilnehmer an bestehende, gleiche Regeln halten: Einbahnstraßenregelungen, das Fahren auf der rechten Seite und vor allem auch an die vorgegebenen Bereiche, die extra für sie geschaffen sind. Hier denke ich an Fahrradwege und Bürgersteige. Erst dann ist eine Gleichberechtigung im Verkehr zu erreichen. Mit dem Fahrrad macht es mir nicht viel aus auch einmal durch eine Einbahnstraße zu schieben, sollte das Umfahren wirklich zu weit sein. Claudia Bode, Hannover

HAZ-Leserin Sandra Pietsch aus Hannover: „Konsequenter gegen Autos vorgehen“

Ich kenne drei Fahrradstraßen in Hannover und benutze diese (als Fahrradfahrer) sehr häufig. Am angenehmsten empfinde ich dabei die Alte Döhrener Straße, weil diese meistens breit genug ist und mir Autofahrer daher nur selten zu nahe kommen. Die Wiehbergstraße ist da schon deutlich schmaler, doch auch dort nehmen die meisten Autofahrer Rücksicht auf Radfahrer. Die Große Barlinge hingegen flößt mir Unbehagen ein. Schon wenn einem ein normal großes Auto entgegenkommt, ist es viel zu eng. Von SUV oder Lieferwagen rede ich da gar nicht. Und Platz, um mal kurz nach rechts auszuweichen wie auf der Wiehbergstraße, gibt es weder für den Autofahrer noch für mich als Radler. Da würde nur ein Parkverbot auf einer Seite helfen.

Ich bin ohnehin der Meinung, die Stadt müsste endlich konsequenter gegen die viel zu vielen Autos in Hannover vorgehen. Ich werde nie verstehen, wie man in Hannover ein Auto benötigen kann. Ich lebe seit gut 50 Jahren in Alt-Laatzen beziehungsweise Hannover und habe niemals auch nur den Führerschein gemacht, weil auch meine Eltern niemals ein Auto besessen haben. Alles, was ich erledigen muss, kann ich mit dem Rad oder den Öffis machen. Wenn die Stadt Hannover tatsächlich etwas für die Radfahrer tun will, dann muss sie es auf Kosten der Autofahrer tun – auch wenn ihr das vielleicht eine schlechte PR einbringt.

Wie wäre es zum Beispiel damit, sämtliche Nicht-Ausfallstraßen zu Fahrradstraßen zu erklären? Die rechtlichen Anforderungen an die Breite einer Fahrradstraße sind ohnehin von keiner normalen Nebenstraße zu erfüllen, wenn man nicht das Parken auf beiden Seiten verbieten will. Also, Stadt Hannover, wie wäre es mit etwas mehr Mut zur Tat? Auch Fahrradfahrer sind Wähler! Sandra Pietsch, Hannover

Kein Platz zum Ausweichen: Die Fahrradstraße Große Barlinge. Quelle: Christian Behrens

HAZ-Leser Harald R.H. Beckmann aus Barsinghausen: „Verschwendung von Steuergeldern“

Laut Straßengesetz sind dem Straßenverkehr gewidmete Straßen „öffentliche Straßen“. Der Straßenverkehr ist durch Straßenverkehrsrecht geregelt. Werden die Paragrafen 1 und 2 der Straßenverkehrsordnung von allen beachtet, die zum Straßenverkehr zugelassen sind, dann muss die Stadt auch keine Steuergelder für Fahrradstraßen und Gerichtsverfahren „verschleudern“. Dass sie dennoch Steuergelder verschwendet, liegt am Zeitgeist und an Unvernunft. Es könnte sich erweisen, dass Vorteile für Radler die Nachteile all jener sind, die sonst wie zum Straßenverkehr zugelassen sind. Harald R.H. Beckmann, Barsinghausen

HAZ-Leser Andreas Domberg aus Hannover: „Mehr Hirnschmalz für Fahrradstraßen nötig“

Es braucht also erst ein Urteil für die Verwaltung, dass es in Fahrradstraßen Vorteile für den Radverkehr geben muss! Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit? Nach Auffassung ehemaliger Akteure der Stadtspitze wohl nicht. Wie konnte man sonst der Meinung sein, Schilder und Markierungen würden reichen? Jahrelang wurde sogar die Vorfahrt zugunsten der Fahrradstraßenstrecken abgelehnt. Natürlich war der Hintergrund, dass man nichts gegen den weiterhin legal durchfahrenden Autoverkehr tun wollte.

Und der sollte nicht von einer Vorfahrt profitieren. In der Tat ist für nach der Straßenverkehrsordnung angemessene Fahrradstraßen mehr Gehirnschmalz nötig, auch mehr Geld und mehr Konfliktbereitschaft gegenüber dem Platzhirsch Auto. Das hätte man auch vor diesem Urteil wissen müssen. Aber das wollten die Führungskräfte der 2010er-Jahre wohl nicht aufbringen.

So kam es zu dem Zustand Große Barlinge, die circa 2014 – als schon vorher bestehende Fahrradstraße – genauso radverkehrsgefährdend umgebaut wurde, wie sie jetzt ist. Das Foto im Bericht zeigt es eindrücklich. Man kann nur hoffen, dass man aus dem völlig berechtigten Urteil für die Zukunft lernt und auch die gröbsten Fahrradstraßenpannen der letzten circa 15 Jahre ausräumt. Der neue Oberbürgermeister als Meister von Verkehrswende und Fahrradförderung wird hoffentlich zu verhindern wissen, dass man sich noch die Peinlichkeit einer Berufung erlaubt! Andreas Domberg, Hannover

Von HAZ