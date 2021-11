Hannover

Droht Hannovers Innenstadt mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes ein Verkehrschaos? Wie sinnvoll waren die Experimentierräume? Und führen Straßensperrungen wie an der Schmiedestraße tatsächlich zu einer autoarmen Innenstadt und zu mehr Klimaschutz? Darüber streitet am Mittwoch, 24. November, Oberbürgermeister Belit Onay mit dem Bundes-Präsidenten des ADAC Christian Reinicke.

Reinicke ist in Hannover geboren und war seit 2005 Clubsyndikus des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt und kennt sich somit in Hannover aus. Das HAZ-Forum beginnt um 19 Uhr und wird hier als Livestream zu sehen sein.

Verkehrspolitik: Händler und ADFC reden mit

Das Forum findet dabei an einem besonderen Ort statt. Gesendet wird live aus dem ehemaligen SFU-Gebäude an der Schmiedestraße, in dem ein Pop-up-Studio für den Abend entsteht. Man kann also vom Studio aus die Straße, das Parkhaus am Brauhaus Ernst August und das Weihnachtsmarktgetümmel verfolgen – und direkt schauen, ob es Probleme gibt.

Für den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) nimmt Dirk Hillbrecht an der Diskussion teil. Auch City-Gemeinschafts-Geschäftsführer Martin Prenzler und Vertreter aus dem Handel werden vor Ort sein. Die Moderation übernimmt HAZ-Redakteur Heiko Randermann.

Teil der Diskussion ist auch, wie gut die „Experimentierräume" in der City angenommen werden. Quelle: Katrin Kutter

Droht ein Verkehrschaos? Schicken Sie jetzt Ihre Fragen

Die Corona-Situation lässt nicht viele Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort zu. Trotzdem können auch zehnmal zwei HAZ-Leser im Studio dabei sein. Die Veranstaltung wird mit 2-G-Vorgaben durchgeführt. Bewerben können sich interessierte Leserinnen und Leser mit der Angabe von Adresse und einer Frage per E-Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Verkehrsforum“. Auch generelle Fragen zum Thema sind an diese Adresse schon jetzt möglich.

Von Jan Sedelies