Hannover

In den vergangenen Wochen wurde die Polizei immer wieder in Freibäder gerufen. Im Düsseldorfer Rheinbad lieferten sich mehrere Hundert junge Männer Handgreiflichkeiten, in Stuttgart wurde in einem Freibad randaliert, und in Kehl am Rhein ließen Schwimmmeister und Polizei ein Bad räumen, nachdem 40 junge Menschen den Sprungturm stürmten und von allen Seiten ins Becken gesprungen waren.

Erhitzte Gemüter auch in der Region Hannover

Auch in der Region Hannover erhitzten sich die Gemüter. Zwei Familien gerieten im Lister Bad wegen Müll auf der Liegewiese in Streit. In Burgdorf kam es zu einer Schlägerei, weil jemand offenbar zu lange geduscht hatte. Und in Uetze gab es eine Schlägerei mit mehreren Verletzten. Die Polizei rückte mit sechs Streifenwagen an.

Haben Badbesucher verlernt, sich zu benehmen?

Wie kommt es, dass ausgerechnet Freibäder und Seen zu Orten von Auseinandersetzungen werden? Wieso eskaliert Streit an einem Ort der Besinnlichkeit? Und haben Besucher verlernt, sich in einem Bad zu benehmen? Um die Antworten zu diesen Fragen soll es bei einem HAZ-Forum gehen.

Diskussion am Talktresen im Annabad

Am Mittwoch, 31. Juli, wird dabei nicht in stickigen Räumlichkeiten diskutiert, sondern direkt im Annabad. Das Kleefelder Bad liegt im Hermann-Löns-Park an der Haubergstraße 17. Dort wird um 18 Uhr ein Talktresen aufgebaut, an dem Experten über die Auseinandersetzungen diskutieren. Mit dabei ist zum Beispiel Donato Schlotter. Schlotter ist Betriebsleiter des Ricklinger Bades und war davor für das Hainhölzer Bad verantwortlich. Dabei ist auch Torsten Heuer für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG), der zudem erklären wird, warum immer weniger junge Menschen schwimmen können. Zu Gast ist auch Horst Schröder, der Leiter des Annabads, und Schwimmmeisterin Sabine Maier.

HAZ-Leser können schon jetzt ihre Fragen für das Forum an die Redaktion an jan.sedelies@haz.de mit dem Stichwort „Freibad-Forum“ schicken. Unter dieser Mailadresse wird auch um Anmeldung gebeten. Die Veranstaltung ist kostenlos und beginnt am Mittwoch, 31. Juli, um 18 Uhr. Die Veranstaltung im Freibad wird ausgeschildert sein.

Von Jan Sedelies