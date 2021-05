Hannover

Mehr als 50 Fragen von Leserinnen und Lesern sind bereits in der Redaktion eingegangen. HAZ-Leserin Nina Patti möchte etwa wissen, wie der neue Regionspräsident oder die neue Regionspräsidentin sich den Ausbau des Nahverkehrs in der Region vorstellt. Luise Baumeister fragt, wann die Region Hannover klimaneutral sein wird. Und Manfred Gold analysiert: „Ich habe Sorge, dass die Wahl des Regionspräsidenten in diesem Superwahljahr an Bedeutung verliert oder nicht die notwendige Beachtung findet.“ Er fragt die Kandidaten daher: „Wie wollen Sie das Interesse an dieser Wahl steigern, und mit welchen Themen wollen Sie punkten?“

Livestream hier ab 19 Uhr

Das Forum beginnt heute um 19 Uhr. Für Abonnenten unseres HAZ-plus-Angebots wird es im Livestream übertragen.

Erstes Aufeinandertreffen von Krach, Karasch und Patzke

Zum ersten Mal treffen beim HAZ-Forum die drei aussichtsreichsten Kandidaten für das Amt des Regionspräsidenten oder der Regionspräsidentin aufeinander. Foren mit weiteren Bewerbern und Bewerberinnen folgen.

SPD-Kandidat Steffen Krach (41) ist zwar in Hannover aufgewachsen, arbeitet aber seit sechs Jahren als Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung beim Berliner Senat. Die CDU schickt Christine Karasch ins Rennen. Die 51-Jährige ist seit 2018 Dezernentin für Umwelt, Bau und Planung in der Region Hannover. Für die Grünen ist Frauke Patzke dabei. Die 50-Jährige leitet das Referat Justiziariat, Vergaberecht, Innerer Dienst im CDU-geführten Wissenschaftsministerium in Hannover. Das Forum wird von HAZ-Redakteur Conrad von Meding moderiert.

Schicken Sie uns bis kurz vor Beginn Ihre Fragen!

In den Fragen der HAZ-Leserinnen und -Leser geht es neben Klima, Verkehr und Müll auch um die Finanzierung der Corona-Krise, die Zukunft von Krankenhäusern und alternative Autokennzeichen für alte Landkreise wie NRÜ für Neustadt am Rübenberge. Bis kurz vor Beginn des Forums werden noch weitere Fragen per E-Mail angenommen. Sie können uns Ihre Fragen mit dem Stichwort „HAZ-Forum Region“ an die Adresse hannover@­haz.de schicken. Wer anonym bleiben möchte, vermerkt dies.

Von Jan Sedelies