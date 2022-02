Hannover

Wie sehr leiden Kinder und Jugendliche in der Corona-Krise? Wie wirkt sich Long Covid bei Kindern aus? Und wie weit und zuverlässig sind Impfstoffe für die Jüngsten? Antworten sind am Donnerstag, 3. Februar, beim HAZ-Forum zu erwarten. Um 19 Uhr geht es um die Folgen der Corona-Krise für Kinder und Jugendliche. Die HAZ-Leserschaft kann noch Fragen schicken.

Eine Frage sendete schon jetzt eine Erzieherin, die anonym bleiben möchte. „Wir sehen jeden Tag, wie die Familien unter der Situation leiden. Besonders unsere Kinder zeigen mitunter große Defizite im kognitiven sowie im sozial-emotionalen Bereich. Auch haben sich Verhaltensauffälligkeiten verstärkt“, schreibt die Erzieherin. Einige Kinder brauchen entsprechend mehr Unterstützung, gar ein zusätzliches Kita-Jahr. „Was können wir konkret noch machen, um den Kindern zu helfen und sie zu unterstützen?“, fragt die HAZ-Leserin.

Zu therapeutischen Möglichkeiten wird Dr. Gisela Schimansky Auskunft geben. Die Fachärztin leitet seit fast 25 Jahren eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Lister Platz. Auch Schimansky verzeichnet Zunahmen von jungen Patienten mit Depressionen, Angst- und Essstörungen. Doch wie äußern sich psychische Belastungen? Auf welche Warnsignale sollten Eltern achten? Und was kann helfen? Darüber spricht Schimansky auch mit Dr. Thomas Buck, Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, pädiatrischer Pneumologe und Vorstand der Ärztekammer Niedersachsen.

HAZ-Forum: Wie wirkt sich Long Covid bei Kindern aus?

Beim Forum geht es auch um Impfungen für Kinder sowie die Erkenntnisse über Long Covid bei Kindern und Jugendlichen. Zu Gast sind Dr. Axel Teichmann, Chefarzt der Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin am KRH Klinikum Neustadt am Rübenberge, und Prof. Dr. Ulrich Baumann, Oberarzt in der Klinik für Pädiatrische Pneumologie und Neonatologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Zudem nimmt Steffen Krach (SPD) am HAZ-Forum teil, der als Regionspräsident für das Gesundheitsamt in der Region Hannover zuständig ist.

Die Diskussion in der ehemaligen HAZ-Druckerei in Bemerode wird am Donnerstag um 19 Uhr live auf www.haz.de übertragen. Um den Stream zu sehen, ist ein HAZ-Plus-Abo erforderlich. Schon jetzt können Sie Fragen zum Thema stellen: Schicken Sie uns dazu einfach eine E-Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Corona und Kinder“.

Von Jan Sedelies