Wie kann die Politik für mehr Organspenden sorgen? Um diese und weitere Fragen geht es am Dienstag beim HAZ-Forum in der Medizinischen Hochschule Hannover. Demnächst wird im Bundestag über die sogenannte doppelte Widerspruchslösung abgestimmt. Eine Abgeordnetengruppe um Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) und Karl Lauterbach ( SPD) strebt diese Lösung an. Jeder Bürger ist demnach automatisch Organ- oder Gewebespender – wenn er nicht zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen hat. Gegen diese Pläne haben sich indes einige Politiker und Verbände positioniert. So sagte etwa Stephan Thomae von der FDP: „Alle Menschen pauschal qua Gesetz zu Organspendern zu erklären, geht aus meiner Sicht deutlich zu weit.“

Die HAZ-Redaktion hat nun Bundestagsabgeordnete, Mediziner und Patientenfürsprecher eingeladen, um über die Vorschläge bei einem HAZ-Forum am Dienstag, 29. Oktober, in der MHH zu diskutieren.

Diese Experten diskutieren beim HAZ-Forum:

