Seit Sonnabend sind E-Sccoter in Deutschland erlaubt. Aber sind Hannovers Straßen und Radwege darauf überhaupt vorbereitet? Wo dürfen die Roller künftig fahren? Und wer kontrolliert die Zulassungen eigentlich? Diese Fragen rund um die hippen Elektroroller beantworten Experten am Montag, 17. Juni, ab 19 Uhr beim HAZ-Forum in der Volkshochschule. Der Veranstaltung ist kostenlos. Interessierte können vorab noch Fragen einreichen.

HAZ bringt Polizei , Verwaltung und Händler auf dem Podium zusammen

Am HAZ-Forum nimmt Thomas Kliewer für die Polizeidirektion Hannover als zuständiger Verkehrssicherheitsberater teil. Kliewer trifft auf Andreas Bode, Chef des Tiefbauamtes. Dazu kommt mit Dirk Fastabend von Orange Bike Concept Hannover an der Osterstraße 42 ein Händler der neuen Roller. Auf dem Podium sitzt auch Rüdiger Prang von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Denn auch der Autokonzern setzt auf neue Mobilität – und hat etwa ein Lastenrad mit Elektroantrieb präsentiert. Prang leitet das Projekt Urbane Logistik und kann erklären, wie sich der Lieferdienst in der Innenstadt verändert.

Leser können ihre Fragen zu E-Scootern einreichen

HAZ-Leser können natürlich kostenlos dabei sein und ihre Fragen für das Forum an die Redaktion an hannover@haz.de mit dem Stichwort „E-Scooter-Forum“ schicken. Die Veranstaltung beginnt am Montag, 17. Juni, um 19 Uhr im Saal der Volkshochschule an der Burgstraße 13.

Von Jan Sedelies