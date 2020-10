Hannover

Der Klimawandel stellt Stadtplaner und Stadtplanerinnen vor immer neue Fragen: Wie wird sich der Innenstadtverkehr künftig verändern? Wie kann man verhindern, dass sich Städte weiter aufheizen? Und was können Stadtplanungen konkret für den Klimaschutz tun? Beim nächsten Forum der HAZ und der Initiative „ Hannover bewegt sich“ am Freitag, 23. Oktober, soll es von 14 Uhr an um Ideen und Projekte in Städten zum Thema Klimawandel gehen.

Für das Forum werden Experten und Expertinnen zu einem virtuellen Gespräch gebeten. Das Forum wird live gestreamt. Interessierte können kostenlos dabei sein. Der Link zur Übertragung wird am Freitag ab 14 Uhr hier zu finden sein.

Experten diskutieren

Zugeschaltet ist unter anderem Martin Herrmann, Vorsitzender der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Herrmann wird berichten, was die Klimakrise aus medizinischer Sicht für das Leben in der Stadt bedeutet. Aus Wien ist Petra Jens dabei. Jens ist Fußverkehrsbeauftragte der Stadt und stellt das Projekt Gürtelfrische vor. Dabei sollen sich Bürgerinnen und Bürger von der Hitze im Haus erholen und auf der Straße aufhalten können.

Als dritte Expertin wird Uta Bauer mitdiskutieren. Bauer ist Teamleiterin im Forschungsbereich Mobilität im Deutschen Institut für Urbanistik und berät Kommunen bei Verkehrsplanung und Stadtentwicklung. Aus Hannover ist die Architektin und Vorstandsvorsitzende des Bundes Deutscher Architekten der Bezirksgruppe Hannover dabei.

Von Jan Sedelies