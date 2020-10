Hannover

Am vergangenen Wochenende, 10. Oktober, hat die Stadt Hannover die Hochstraße am Raschplatz gesperrt. Der Grund: Es wurden Filmaufnahmen für die hannoversche Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt gedreht. Wenn sich die Jury am Ende des Bewerbungsprozesses für Hannover entscheidet, soll 2025 die dann begrünte Hochstraße für Kulturprojekte genutzt werden. Doch sind Autofahrer nicht auf die Hochstraße angewiesen? Wie wird sich der Innenstadtverkehr künftig generell verändern? Und was können solche und ähnliche Stadtplanungen für den Klimaschutz bedeuten? Beim nächsten Forum der HAZ und der Initiative „ Hannover bewegt sich“ am Freitag, 23. Oktober, um 14 Uhr soll es um Ideen und Projekte gegen den Klimawandel in Städten gehen.

Die Initiative „Hannover bewegt sich“ engagiert sich für Klimaschutz. Quelle: HAZ

Für das Forum werden Experten und Expertinnen zu einem virtuellen Gespräch gebeten. Die Diskussion wird auf www.haz.de übertragen. Gleichzeitig können etwa 40 Gäste live im Pressehaus dabei sein und aktiv in die Debatte eingreifen. Zugeschaltet ist unter anderem Dr. Martin Herrmann, Vorsitzender der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Herrmann wird berichten, was die Klimakrise aus medizinischer Sicht für das Leben in der Stadt bedeutet. Aus Wien ist Petra Jens dabei. Jens ist Fußverkehrsbeauftragte der Stadt und stellt das Projekt Gürtelfrische vor. Dabei sollen sich Bürgerinnen und Bürger von der Hitze im Haus erholen und ausgerechnet auf der Straße aufhalten können. Als dritte Expertin wird Uta Bauer mitdiskutieren. Bauer ist Teamleiterin im Forschungsbereich Mobilität im Deutschen Institut für Urbanistik und berät Kommunen bei Verkehrsplanung und Stadtentwicklung.

Zur Galerie Diese Experten und Expertinnen diskutieren am Freitag, 23. Oktober, über Klimaschutz in der Stadt.

Die Veranstaltung findet in der ehemaligen Druckerei am Pressehaus an der August-Madsack-Straße 1 statt. HAZ-Leser können live vor Ort dabei sein. Die Redaktion verlost 20-mal zwei Karten. Senden Sie eine E-Mail mit dem Stichwort „Cityring-Forum“ an hannover@haz.de. Coronabedingt benötigt die Redaktion Ihre vollständigen Personendaten mit Adresse und Telefonnummer. Die Gewinner werden rechtzeitig informiert.

Von Jan Sedelies