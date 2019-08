Hannover

Das erste HAZ-Forum zur Oberbürgermeisterwahl ist ausverkauft. Mehr als 200 HAZ-Leser haben sich für das Treffen der Kandidaten Marc Hansmann ( SPD), Eckhard Scholz ( CDU) und Belit Onay (Grüne) angemeldet. Das Forum läuft am Dienstag, 20. August, um 19 Uhr in den Räumlichkeiten der VHS an der Burgstraße in der Altstadt. Eine Anmeldung ist nicht mehr möglich. Hier auf HAZ begleiten wir das Forum aber live, so dass niemand die Debatte verpasst.

Zweites Forum läuft am 28. August

Für das zweite HAZ-Forum am Mittwoch, 28. August, mit den weiteren Kandidaten gibt es noch Restkarten. Dabei sind Jessica Kaußen (Linke), Joachim Wundrak ( AfD), Adam Wolf (Piraten), Tobias Braune (Freier Kandidat) und Iyabo Kaczmarek (Freie Kandidatin). Die weiteren Kandidaten Catharina Gutwerk (Die Partei), Ronald Rüdiger (Freie Wähler), Ruth Esther Gilmore (Freie Kandidatin) und Julian Klippert (Freier Kandidat) sind angefragt. Die Diskussion beginnt um 19 Uhr, die Moderation übernimmt HAZ-Redakteur Conrad von Meding. Wenn Sie zum zweiten Forum am 28. August kommen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an hannover@haz.de. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

Jetzt Fragen einsenden

Für beide Foren sammelt die Redaktion noch Fragen. Schicken Sie diese einfach mit dem Stichwort „OB-Wahl“ per E-Mail an hannover@haz.de oder schreiben Sie uns auf unserer Facebook-Seite eine Nachricht oder posten Sie die Frage bei Twitter unter dem Hashtag #HannOB19. Die beiden HAZ-Foren werden nicht die letzte Möglichkeit sein, die Kandidaten kennenzulernen. Weitere Aktionen sind in Planung.

Von Jan Sedelies