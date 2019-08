Hannover

Wer wird am 27. Oktober neuer Oberbürgermeister von Hannover? Die Favoriten Marc Hansmann ( SPD), Eckhard Scholz ( CDU) und Belit Onay (Grüne) haben sich längst in Position gebracht, neun weitere Kandidatinnen und Kandidaten sind bisher im Rennen. Wie aber stellen sich die Bewerber die Zukunft Hannovers vor? Welche Pläne und Vorstellungen haben sie? Das wollen mit den Bewerbern klären – und holen sie daher bei zwei HAZ-Foren zur Diskussion zusammen. Wollen Sie wissen, wie es in Hannover weitergehen soll? Dann seien Sie dabei! Und wollen Sie die Politiker etwas fragen, was Ihnen auf dem Herzen liegt? Dann schicken Sie uns vorab Ihre Fragen oder posten Sie sie in den sozialen Netzwerken.

20. und 28. August: Die HAZ lädt zu zwei Foren zur Oberbürgermeisterwahl

Am Dienstag, 20. August, treffen Hansmann, Scholz und Onay bei einem ersten Forum aufeinander. Die Moderation übernimmt der stellvertretende HAZ-Chefredakteur Felix Harbart. Eine Woche später sind die weiteren Kandidaten aufgerufen, miteinander zu diskutieren. Das Forum am Mittwoch, 28. August, wird HAZ-Redakteur Conrad von Meding moderieren. Die beiden HAZ-Foren laufen im großen Saal der Volkshochschule in der Altstadt. An der Burgstraße 14 wird jeweils ab 19 Uhr diskutiert. Einlass ist um 18 Uhr.

Der Forderungskatalog wird immer dicker

Einige Ideen haben die Kandidaten im beginnenden Wahlkampf schon platziert. Marc Hansmann ( SPD) und Eckhard Scholz ( CDU) zum Beispiel wollen das seit fünf Jahren eingerüstete, marode Bauamt neben dem Neuen Rathaus an anderer Stelle neu bauen. Belit Onay (Grüne) will dafür sorgen, dass mehr Wohnungen für kleinere und mittlere Einkommen entstehen, macht sich für Solaranlagen auf den Dächern von Neubauten stark und möchte den Fahrradanteil am Verkehr erhöhen. Hansmann möchte den Weißekreuzplatz für Familien attraktiv machen, fordert einen eigenen Dezernenten für die Kultur und schlägt vor, Kreuzungen für Radfahrer und Fußgänger durch eigene Grünphasen sicherer zu machen. Und Scholz möchte sich künftig verstärkt dem Thema Ordnung und Sicherheit widmen. Mittlerweile sind die Forderungskataloge so umfangreich wie die Kandidatenliste. Um für bessere Orientierung zu sorgen, lädt die HAZ-Redaktion die Kandidaten nun auf ein gemeinsames Podium ein.

HAZ-Leser können Fragen einsenden

Dabei stellen wir den Kandidaten auch Ihre Fragen. Schicken Sie diese einfach mit dem Stichwort „OB-Wahl“ per E-Mail an hannover@haz.de, schreiben Sie uns auf unserer Facebook-Seite eine Nachricht oder posten Sie die Frage bei Twitter unter dem Hashtag #HannOB19

Wenn Sie zum ersten Forum am 20. August oder zum zweiten Forum am 28. August kommen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an hannover@haz.de. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

Von Jan Sedelies