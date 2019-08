Hannover

Das Christian von der Osten Trio hat sich den Jazz-Standards der Fünfzigerjahre verschrieben und gehört seit mehr als 40 Jahren zur hannoverschen Jazz-Szene. Christian von der Osten ist mit seinen Mitstreitern bei Eröffnungsfeiern von Kunstausstellungen wie etwa auf dem Schloss Salder bei Salzgitter aufgetreten oder hat über Jahre immer wieder in der Orangerie Herrenhausen gespielt. Nach dem Tod von Bassist Horst Wagner im vergangenen November präsentiert sich das Trio nun zum Maschseefest in neuer Besetzung. Altsaxofonist Bernd Dallmann erweitert das Trio zum Quartett. Dabei ergänzt er Christian von der Osten am Klavier, Andy Gütte am Schlagzeug und Heinrich Römisch am Bass.

Das Christian von der Osten Trio kann auch auf eine Reihe von Rundfunkauftritten beim NDR zurückblicken, lud zu Gastspielen in Polen, Japan und Usbekistan ein und spielte im Vorprogramm von Dave Brubeck. Am Sonnabend, 17. August, interpretieren die vier Musiker Jazz-Standards im See-Salon der Madsack Mediengruppe an der Ecke Nordufer und Rudolf-von-Bennigsen-Ufer. Ab 11 Uhr sind beim traditionsreichen HAZ-Jazz-Frühschoppen gleich mehrere Sets geplant. Der Eintritt ist kostenlos.

Von Jan Sedelies