Die Hundetrainerin meines Vertrauens hat mir den Floh ins Ohr gesetzt. „Such’ nach einem Wasserhund. Der passt zu dir.“ Die Frau kennt sich aus. Vor 14 Jahren hat sie mir gezeigt, wie aus einem Welpen ein selbstbewusstes, verträgliches Familienmitglied werden kann. Die Hündin ist vor drei Monaten „über den Regenbogen gegangen“, wie man unter uns Hundevernarrten sagt. Sie hat aber bestimmt nichts gegen eine Nachfolgerin. Also eine Wasserhündin?

Wenn man darüber nachdenkt, welcher Hund zu einem passt, ist zunächst die uralte Menschheitsfrage zu beantworten „Wer bin ich eigentlich?“ Ich zögerte – aber ging dann doch in mich. Was ich da so vorfand, will ich hier nicht ausbreiten. Ich schrieb meine Erkenntnisse in das kleine, schwarze Moleskin-Merkbuch. Und gleich daneben die Merkmale der Wasserhunderassen, die für mich infrage kommen. Es gibt drei Varianten.

Der Spanier ist eigenwillig, bewacht engagiert Haus und Hof. Aber der Perro de Agua Espanol soll in der Hundeschule häufig als ein richtiger Streber aufgefallen sein. Zu mir passt das überhaupt nicht.

Der Italiener hat früher die Jäger in den Lagunen begleitet. Heute hat der Lagotto Romagnolo in der Trüffelsuche eine neue Lebensaufgabe gefunden, ist zudem friedlich und verspielt. Trüffel – dolce Vita? Das ist mir nicht so fern. Könnte passen.

Aber dann wäre da noch der Cao do Agua Portugues. Er gilt als eigenwillig, mit ungestümem Temperament. Die Rasse war mal ein Modehund, weil einer von ihnen bei Obama im Weißen Haus lebte. Ich bin leider nicht mehr davon überzeugt, dass man amerikanischen Präsidenten vertrauen sollte. Andererseits schreibt eine Züchterin aus Ostfriesland ihre Caos do Agua seien für jeden Unsinn zu haben. Bei meiner „Wer-bin-ich“-Erkundung habe ich festgestellt, dass das auch auf mich zutrifft. Ich schreib der Frau mal.

Von Hans-Peter Wiechers