Noch ein Tag, dann rollt sie wieder, die Welle. Silvester wird noch mal zugelangt, was Pandemie und Kühlschrank gesetzlich und moralisch zulassen, aber ab Neujahr wird zurückgerudert. Sich dünne machen, nennt das der Sportler in spe. Körperlich abbauen, könnte man sagen, wenn der Begriff nicht schon vom Zerfall besetzt wäre. Aber es geht ja um das Gegenteil.

Der Jahreswechsel ist die magische Grenze für den Schwenk von der Völlerei, Füllerei und Faulerei zur Schlemmerschaftsrückbildung, zur Reformierung des eigenen Mittelbaus, kurz bevor man in die Spitze des Gürtels noch ein letztmögliches Loch stanzen muss. Man könnte auch nach Beendigung der Grillsaison zur Attacke blasen, aber die Mischung aus Kalorienreichtum und Bewegungsarmut wird zu keiner anderen Jahreszeit so konsequent zelebriert wie am Jahresende. Dann also, wenn die höfliche Ablehnung des dritten Tortenstücks schon eine Form der Bescheidenheit ist und der Gang um den Block der sportliche Höhepunkt der Woche, wobei ein Notizblock der Wahrheit gelegentlich näher kommt als eine Wohnsiedlung.

Rudern statt schludern

Am 1. also der harte Schnitt. Beginnend mit einem lockeren Ausnüchtern, der ersten sportlichen Einheit (Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen), der Erstellung eines Trainings- und Ernährungsplans und der Auswahl der Kleidung für die erste Einheit. Ab dem 2. Januar dann der Startschuss. In Arbeitszimmern wird nicht gegrantelt und geschludert, sondern gehantelt und gerudert.

Hasardeure gehen sogar raus. Joggen. Oder wie man heute sagt: Gehen plus. Hotspots: Haussee und Stadtforst. Am Maschsee versteht man sein eigenes Wort vor lauter Keuchen nicht. In der Eilenriede sieht man den Wald vor lauter Bäuchen nicht. An Oberarmen werden Smartphones in Holstern durch die Gegend geschaukelt, die eher an mobile Dialyse als an Sport erinnern. An Unterarmen werden Fitnesstracker präsentiert, die als Weihnachtsgeschenk mit Hoffnung verbunden waren und nun mit Körpern, die am Maschseenordufer zu allem bereit sind und am Ende des Sprengel-Anbaus schon SOS funken.

Die Uhren werden Ende Januar in einen elfmonatigen Pause gehen. Man könnte sie sogar noch zurückschicken. Grund: „Läuft nicht.“ Warten wir’s ab. Guten Rutsch!

Lüttje Lage: Mehr Texte aus unserer Serie lesen sie hier

Von Uwe Janssen