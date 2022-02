In den Vorwochen hatte ich Kontakt zu zwei Unternehmen, die – sozusagen spiegelverkehrt – meine Erwartungen an den Fortschritt im Kundenverkehr widerlegt haben. Da gibt es die bundesweit tätige Bank mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, der ich mehr Modernität zugetraut hätte. Und dann war‘s unser heimischer Klimaschutzfonds, der mich – ich bitte um Nachsicht – positiv überrascht hat.

Der Bank wollte ich ein Schreiben zukommen lassen, es ging um einen verschollenen Freistellungsauftrag. Meine telefonische Anfrage, ob ich eine E-Mail schreiben oder alternativ einen persönlich unterschriebenen Brief einscannen und mailen könne, wurde negativ beschieden – es führe kein Weg an einer postalischen Zustellung vorbei. Nun kenne ich zwar Finanzinstitute, wo ich so allerhand per elektronischer Post oder im direkten Internetverkehr erledigen kann. Aber ein Gutes hat das Briefmarkenkleben ja doch: Es verströmt einen Hauch von Nostalgie.

Förderungsantrag bitte per E-Mail

Anders als erwartet hingegen verlief das Telefonat mit einem Mitarbeiter des Enercity-Fonds ProKlima. Zum Abschluss unseres Gesprächs wollte ich wissen, ob ich meinen Auszahlungsantrag für eine Fotovoltaik-Förderung in den Briefkasten werfen müsse. Schon fast entrüstet kam die Antwort: Nein, keineswegs. Gerne könne ich den Antrag per Mail schicken, und überhaupt sei das viel effektiver als eine Übermittlung in Papierform.

Warum das? Ich solle doch nicht glauben, so der Klimaförderer, dass solch ein Brief noch auf dem Schreibtisch einer Sachbearbeiterin oder eines ihrer Kollegen lande. Nein, derartige Schriftstücke würden in der Poststelle eingescannt und dann hausintern per Datenleitung an den richtigen Platz transferiert. Und insofern sei es natürlich für alle Beteiligten hilfreich, wenn die Post von vorn herein in elektronischer Form anlande.

Gut fürs innere Gleichgewicht

Für einen Augenblick fühlte ich mich ein wenig beschämt. Kam mir vor wie ein Fossil, das nicht mitbekommen hat, wie weit die viel beschworene Digitalisierung mancherorts schon vorangekommen ist. Aber dann fiel mir meine Bank aus dem Rheinischen ein – und mein inneres Gleichgewicht war wiederhergestellt.

Von Michael Zgoll