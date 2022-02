Die älteren Leser werden sich noch dunkel erinnern. Jeden Sonnabend konnte man früher am Ufer der Leine hinter dem Landtag mit alten Schätzen handeln und wunderbar verschrobene Sammler kennenlernen. Flohmarkt nannte sich das Treffen. Von einem bärtigen Mann aus Hainholz kaufte ich da zu einem guten Preis ein seltenes Objektiv für meine analoge Kamera. Ich hegte und pflegte es gut zwölf Jahre lang. Jetzt stellte ich es zum Verkauf und hoffte auf einen kleinen Gewinn. Es meldete sich ein Interessent aus dem Ruhrgebiet: „Wäre schön, wenn Sie mir ein Stück entgegenkämen.“ Wir sollten uns an der Autobahnabfahrt Lauenau treffen. Dort stehe ein Supercharger. Dort würde er auf mich warten.

Ich stimmte zu, obwohl ich nicht wusste, was ein Supercharger ist. Der Mann, so verriet mir das Internet, war Zahnarzt. Über den Preis für mein Objektiv hatte er kein Wort verloren. Das mag ich.

In Lauenau stolperte ich mitten hinein in die schöne, neue Welt der Elektromobilität. So ein Supercharger muss man sich als eine Art Stillgruppe für Autos der Marke Tesla vorstellen. Ein halbes Dutzend von ihnen nuckelte da glücklich an ihren Elektroschnullern. Die Fahrer musterten, naserümpfend wie mir schien, meinen alten Verbrenner.

Der Zahnarzt war sehr nett. Er lud mich in sein Auto ein. Ich schaute mich darin um, still lutschte der Tesla seinen Strom, sein Fläschchen war zu 89 Prozent voll, und der Zahnarzt bot mir eine Probefahrt an. Ich sagte „gern“, er bog auf die Schnellstraße und ich bereute auf der Stelle meine Entscheidung. Er drückte das Gaspedal, der Tesla presste mich in den Sitz, mein Blutdruck schoss hoch, die Backe verschob sich zum Ohr, im Display grinste eine 170 dann 190, dann kam zum Glück eine Kurve, der Zahnarzt fuhr zurück.

Elektromobilität ist erst mal nichts für mich. Ich fuhr nach Hause. Gemütlich mit 120.

Von Hans-Peter Wiechers