Liebe Nachbarn oben in der Straße,

klar, ich bin wegen Corona ein bisschen genervt, die meisten von uns sind ja gerade zuweilen ein wenig dünnhäutig. Aber es würde mich auch ohne Pandemie stören. Also: Meiner Meinung nach kann man ja nicht darüber streiten ob ein von innen beleuchteter, fast lebensgroßer Weihnachtsmann auf einer Schaukel, der seitlich an der Hauswand hängt oder nicht, schön ist. Und ob das ganze weihnachtlich ist.

Vielleicht habt ihr ihn einfach nur vergessen. Oder mag auch sein, dass ihr ihn schön und weihnachtlich findet. Wenn das so ist, verstehe ich auch, dass wir sonst nicht allzu viel miteinander zu tun haben. Na ja, außer, dass ihr die Pakete, die der Postbote für euch immer gern bei uns abgibt, nur nach mehrfacher Aufforderung abholt, aber das ist eine ganz andere Geschichte.

Mir geht es gerade um dem Weihnachtsmann. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass es morgens schon so früh hell ist, dann leuchtet er nicht mehr auffällig bei meinem ersten Blick aus dem Schlafzimmerfenster. Ich muss zugeben, dass ich in diesem Jahr mit dem Abbauen der außerhäusigen Weihnachtsdekoration auch ein bisschen später dran war als sonst. Aber jetzt ist März, der Schnee ist schon lange weg und es geht auf Ostern zu. Übrigens, kleiner Tipp: Ostern ist das Fest, zu dem sich manche hier in der Gegend Eier in Büsche oder Bäume oder auch in den Carport hängen.

Falls es mit dem Abhängen des Weihnachtsmannes irgendwelche Schwierigkeiten geben sollte: kein Problem. Ich komme gern vorbei. Dann bringe ich übrigens gleich ein paar Pakete mit.

Von Mathias Klein