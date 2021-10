Dieser Tage besucht uns ein früherer Arbeitskollege meiner Frau. Es regnet, der junge Mann kommt mit dem Fahrrad. Er hätte ja sein Auto nehmen können, erzählt er, aber da dieses gerade auf einem fantastischen Parkplatz direkt vor seiner Haustür stehe, habe er diese Plattform nicht räumen wollen. Sei die sechs Kilometer aus der Südstadt nach Hemmingen lieber geradelt. Bei strömendem Regen.

Warum den Stehplatz jemals aufgeben?

Das Verhalten unseres Besuchers stimmt mich nachdenklich. Warum sollte der Mann, überlege ich, seinen Stellplatz vor der Tür überhaupt noch jemals aufgeben, wenn er doch so viel Freude daran hat? Radfahren bei Schietwetter scheint ihn nicht zu schrecken. Für umfangreiche Lebensmitteleinkäufe könnte er sich ein Lastenrad anschaffen, für Personen- oder Lastentransporte größeren Ausmaßes Carsharing in Anspruch nehmen. Und für Fernreisen böte sich der Zubringerverkehr mit Bus und Bahn an, entsprechende Haltestellen finden sich in nächster Nähe.

Kein Ärger mehr wegen steigender Spritpreise

Auf diese Weise könnte sich der Südstädter jedes Mal, wenn er aus dem Haus tritt, am Anblick seines Autos ergötzen. Jahr um Jahr. Ständig steigende Benzinpreise würden ihn nicht tangieren, läge sein Durchschnittsverbrauch doch bei 0,0 Liter auf 100 Kilometer. Im Herbst würde er mit einem Handbesen die Blätter der Platanen, die seine Straße in langer Reihe säumen, von der Karosse fegen. Und müsste sein Fahrzeug zum TÜV, würde er zwei alte Farbeimer auf die kostbare Parkfläche stellen, die Eimer mit einem Bindfaden verbinden und ein Pappschild mit der Aufschrift „Umzug“ dranhängen. Das dürfte ihm den Abstellplatz bis zu seiner Heimkehr sichern.

Irgendwann allerdings könnte der Autobesitzer ins Grübeln kommen, ob die Rechnung noch aufgeht. Ob das erhebende Gefühl, in der Südstadt einen Parkplatz direkt vor der Haustür ergattert zu haben, mit alljährlich mehreren Hundert Euro für Kfz-Steuer und Versicherung nicht zu teuer bezahlt ist. Und ob es nicht doch schlau wäre, den Wagen abzustoßen. Zu lange sollte der junge Mann aber nicht warten – denkbar ist, dass gebrauchte CO2 -Schleudern in 20 Jahren kaum noch verkäuflich sind.

Von Michael Zgoll