Neulich in Linden: Da alle Fahrradbügel belegt waren, musste ich mein Rad an einen Bauzaun anschließen. Als ich so mit meinem Fahrradschloss herumfuhrwerkte, lief eine Lindenerin mit einem Kind an der Hand den Gehweg entlang und an mir vorbei. Das Kind, ein Junge im Kindergartenalter, schaute seine Mutter an und fragte: „Kann man Giraffen essen?“

Ich horchte auf. Die Mutter – legere Kleidung, Birkenstocks, wilde Haare, bunte Ketten – schwieg eine Weile. Dann sagte sie: „Nein, besser nicht.“

Anzeige

Sie sagte das ganz sanft, ganz freundlich, aber mit einer gewissen Müdigkeit in der Stimme. Möglicherweise stellt ihr der Kleine öfter mal solche Fragen. Ich stand am Bauzaun mit dem Fahrradschloss in der Hand und rührte mich nicht.

Die Frage nach der Säge

„Und wenn man sie zersägt?“ fragte der Sohnemann.

Oha, dachte ich, der Kleine wird’s mal weit bringen, so praktisch veranlagt und furchtlos wie er ist.

„Ach“, sagte die Mutter und zog ihn fort. Den Rest des Gesprächs habe ich dann nicht mehr mitbekommen. Ging es um Wannen voller Soße? Um Schlachter auf Leitern? Um Leder für Riesenstiefel?

Zu Hause frage ich das Internet, wie es sich mit dem Verzehr von Giraffen verhält. Klare Antwort: Ja, das geht. Einige Experten meinten, Giraffe würde sogar recht gut schmecken, „zwischen Nashorn und Känguru“. Andere befanden, Gnu sei besser.

Das hätte man dem Kleinen sagen sollen. Oder einfach: „Nun ist aber Gnu.“

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Ronald Meyer-Arlt