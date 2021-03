Ich war schon spät dran. Eigentlich schon zu spät. Ein Blick auf die Uhr – der Drogerie-Discounter hatte offiziell nur noch eine Minute geöffnet, als ich hineinsprintete. Höfliche Bitten wie „Tut mir leid, wir schließen gleich“ hatte ich schon im Ohr. Doch es kam anders. Auch, weil der Mann an der Kasse mit einer ganz anderen Form von Schließung beschäftigt war.

Das Geschäft war menschenleer, sodass er sich mit Blick auf seinen zum Greifen nahen Feierabend offenbar ein wenig langweilte. Nur so war zu erklären, dass er einen knallroten Regenschirm in der Hand und über seinem Kopf hielt.

In diesem Moment musste ich an ein kleines Missgeschick meiner Frau denken. Schon ein paar Jahre her, als sie in Gedanken versunken mit dem geöffneten Regenschirm in der Hand durch den Hauptbahnhof spazierte – in dem überraschenderweise der Regen stark nachgelassen hatte, worauf sie ein freundlicher Passant auch hinwies.

Der Kassierer hielt nun wiederum von mir den Hinweis, dass der Niederschlag am Laufband bestimmt nicht so stark sei. Nein, er wolle nur etwas ausprobieren, sagte er, und öffnete und schloss den Regenschirm zum Beweis in kurzer Abfolge. Den Schirm habe vor einigen Tagen ein Kunde im Geschäft vergessen. Nun wolle er den Schirm zur Aufbewahrung in eine durchsichtige Schutzfolie pressen. Wie auch mir auffiel: Irgendwie passte der Schirm dort nicht rein, verkantete immer wieder. Und trotz mehrmaligem Öffnen und Schließen wurde es nicht besser.

Als ich mit meiner Ware wieder vor ihm stand, hatte er sein Bemühen aufgegeben und den Schirm neben die Kasse gelegt. „Vielleicht holt ihn der Kunde ja doch noch ab“, sagte er. Angesichts der frühlingshaften Temperaturen habe ich meine Zweifel. Ich werde bei meinem nächsten Besuch darauf achten und einen Blick auf den Kassenbereich werfen. Der knallrote Regenschirm ist nicht zu übersehen.

Von Stephan Hartung