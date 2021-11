Nun ist der Vorlesetag eine durchaus sinnvolle Angelegenheit. Gestern war auch Tag der Suppe und Welttoilettentag, dessen treibende Kraft unter anderem die Regierung von Singapur gewesen sein soll. Morgen ist Welt-Hallo-Tag, Tag der Lebkuchenplätzchen und internationaler No-Music-Day. Heute ist Tag des Unsinns. Anders gesagt: Hier lesen Sie gerade richtig. Vielleicht auch vor. Nach dem Vorlesetag. Und morgen ist Nachlesetag. Aber vielleicht ist das alles zu kompliziert. Verschwendete Lesenszeit.

Knietief in Nieten

Einen bundesweiten Verlosetag gibt es nicht. Verlosen ist ein seltsames Wort, irgendwo zwischen verlogen und verlassen, in dem das Verlieren nicht nur mitschwingt, sondern enthalten ist, obwohl es doch eigentlich ums Gewinnen geht. Aber wer in seinem Leben einmal diesen Kirmesrausch erlebt hat, vor einer Losbude knietief in einem Berg Papierröllchen mit der Botschaft „Niete“ zu stehen, weil man unbedingt diesen Teddy in der Größe des Losverkäufers haben will, weiß, warum Lose Lose heißen.

Dann doch lieber ein Vorlesetag. Da kann man eigentlich nur gewinnen. Ist ja auch bald wieder soweit: Noch gut 360-mal schlafen.

Aber das Lesen geht ja weiter. Und die Anlass-Kultur auch. Nächsten Mittwoch ist russischer Walrosstag.

Uwe Janssen: „Watt ist weniger als Meer?" Quelle: privat

Auch zum Vorlesen: „Watt ist weniger als Meer?’“, Leuenhagen & Paris, 160 Seiten, 14,99 Euro.

Von Uwe Janssen