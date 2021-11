Hannover ist die meiste Zeit des Jahres wirklich eine schöne Stadt. Aber es gibt Momente, da nützt es nichts, durch den größten Stadtwald Europas spazieren oder am See in Zentrumsnähe flanieren zu können. Dass der November ein Monat ist, der lieber aus dem Kalender gestrichen werden sollte, verrät schon das Wort selbst. Es heißt ja schließlich No-vember – kein Vember.

Während in Kairo bei 32 Grad zehn Stunden am Tag die Sonne scheint, müssen die Bewohner Norddeutschlands, und damit auch ich, mitten am Tag die Schreibtischlampe anschalten. Das Licht des Smartphones täuscht ebenfalls über die Dunkelheit hinweg. Früher oder später stoße ich in den sozialen Netzwerken allerdings auf Bilder aus südlichen Gefilden. Dadurch wird meine Stimmung auch nicht gerade besser.

Deprimierender Blick in den Himmel

Als besonders deprimierend erweist sich der Blick in den gleichbleibend grauen Himmel – wirklich grauenhaft. Wenn es doch wenigstens dunkel- oder hellgraue Flecken zur Abwechslung gäbe! Wer trotz der widrigen Bedingungen am Maschsee spaziert, wird schnell feststellen, dass das Wasser nicht nur im, sondern auch überm See ist. Immerhin: Die feinen Sprenkel auf der Brille lenken von dem ab, was dahinter eigentlich zu sehen wäre.

Sicherlich bin ich nicht die Einzige, die dem No-vember-Grau(en) gern entkommen würde. Hier zwei Tipps, wie das gelingen kann: Die Heizung auf die höchste Stufe drehen, eine Tageslichtlampe installieren und eine Palme neben der Couch platzieren. Das ist allerdings mit einigem Aufwand verbunden, vom Klimaschutz ganz zu schweigen. Die Alternative ist ungleich einfacher: 28 Stunden am Stück schlafen, dazu lädt die Atmosphäre doch ein. Und wenn man dann wieder aufwacht, ist Dezember – und kein Vember mehr.

Von Thea Schmidt