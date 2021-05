Hannover

Testzentrum, Hannover-City. Der Wartebereich ist weiträumig definiert mit Absperrbändern wie beim Einchecken am Flughafen in besseren Zeiten. Zu Recht: Es gibt lange Schlangen, die Menschen möchten shoppen. Wir auch. Und dafür brauchen wir einen aktuellen Corona-Test. Möglichst mit negativem Ergebnis.

Ein Mitarbeiter am Eingang hat die Wartenden im Blick. Ein Hüne, muskelbepackt, durchtätowiert bis zum Hals, martialische Frisur, imposante Panzerketten aus Gold, Siegelring, kein Lächeln. Vermutlich hat der Mann bis vor der Pandemie als Türsteher im Berliner Berghain-Club gearbeitet, bevor ihn die Krise vor ein Corona-Testzentrum in Hannover gespült hat. Hier darf er keine Blondinen durchwinken und Leute mit Jogginghosen abweisen, vor dem Testzentrum sind alle gleich.

Wortgefecht unter Wartenden

Ein distinguierter Herr in der Schlange trägt keine Maske. Die Frau hinter ihm hat es besonders eilig, sie ist gestresst. Gute Gelegenheit, bei dem Maskenverweigerer Luft abzulassen. Sie mault ihn an. Der Mann kontert, er habe ein Attest. Startschuss für weitere Wartende, ein Wortgefecht zu beginnen – nicht ohne sich eines verstörend obszönen Wortschatzes zu bedienen. Es wird tumultartig. Ein junger Mann drängt dem älteren Einwegmasken auf, andere wollen die Bescheinigung sehen. Auch der Angegriffene wird nun langsam unflätig. Bleibt dickfellig. Keine Maske, kein Attest. Es sieht so aus, als laufe die Lage langsam aus dem Ruder.

Kultiviertes Verhalten statt Kinnhaken

Höchste Zeit für den Einsatz des Türstehers. Wir rechnen mit Pfefferspray, gezielten Kinnhaken oder Drohungen in der Richtung: „Ich weiß, wo dein Haus wohnt“. Unsere Vorurteile werden nicht bestätigt. „Aber meine Herrschaften“, sagt der Hüne. Es wäre doch von Vorteil, sich auch in der Warteschlange kultiviert zu benehmen und Respekt voreinander zu wahren. Schließlich treffe die Pandemie alle gleichermaßen, und nur ein konstruktives Miteinander könne der Weg in eine friedvolle Zukunft sein. Und die beginne hier.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Keiner spricht mehr, Totenstille vor dem Testzentrum. Der ältere Herr hält sich eine Einwegmaske vors Gesicht, die anderen starren stumm in ihre Smartphones. Der Türsteher lächelt noch einmal freundlich und zitiert irgendetwas sehr Versöhnliches. Einige der vielen Fremdwörter in seiner Rede haben wir leider nicht verstanden, zu anspruchsvoll.

Von Susanna Bauch