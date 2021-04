Schon als ich noch sehr jung war, im vergangenen Jahrhundert, musste ich die bittere Erfahrung machen: Andere sind vor mir dran. Mit dem Moped ging das los. Andere hatten mit 16 eins, ich nicht. Meine Mutter sagte: „Das wird schon noch.“ Sie hatte leicht reden. Mädchen mochten damals Jungs mit Moped. Ich konnte mich noch so abstrampeln. Ich musste warten. Mädchen können so grausam sein.

Warum versaure ich auf der Warteliste fürs Impfen?

An die Sache mit dem Moped musste ich jetzt wieder denken, als ich mit einem Freund telefonierte. „Ich komme mit meiner Frau gerade vom Impfen,“ sagte er so nebenher. Er ist ein wenig jünger als ich. Ich hörte das nicht zum ersten Mal. Also fragte ich mich: Warum bekommen andere eine Impfung, und ich versaure auf der Warteliste? „Das wird schon noch“, sagte meine Frau.

Kein Erfolg bei der Hotline

Anfang der Woche hatte ich die Nase voll und rief die Hotline an. Ein Automat sagte: „Nehme keine Anrufe an. Zu großer Andrang.“ Das hörte ich mir zwischen 9 und 18 Uhr genau 23-mal an. Am nächsten Tag las ich, dass die neue Ministerin im Mai Impfstoff für alle für möglich hält. Ich setzte mich also wieder ans Telefon. Um 10 Uhr wurden wieder keine Anrufe angenommen, um 11.30 Uhr dann eine neue Ansage: „Zur Zeit Impfstoffmangel ...“, später hieß hier wieder: warten.

Ich hätte gern die Ministerin angerufen, hatte aber nur die Nummer der Hotline. Ob die mich durchstellen können? Mittags hatte sich das mit dem Impfstoffmangel wohl erledigt. Wegen des Andrangs wurden aber wieder keine Anrufe entgegengenommen. Ich tippte dann noch ein paar Mal mutlos die 0800-Nummer und dachte darüber nach, warum eine Hotline wohl Hotline heißt.

Von Hans-Peter Wiechers