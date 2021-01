Hannover

Die Zeiten werden rauer. Was das Winterwetter betrifft, aber auch die Stimmung. Als Freundinnen haben wir uns schon länger nur noch draußen getroffen. Jetzt sitzen wir alleine oder allenfalls zu zweit auf der Bank im Wald und kontaktieren uns zugleich in Onlinekonferenzen. Dafür haben sich Birgit und Mara jetzt extra neue Mäntel gekauft beziehungsweise bestellt. Öko-Volldaune, bodenlang und oversized, letzteres aus verschiedenen Gründen.

Ingwertee zum Aufwärmen

Damit, so die beiden, kann man bei einer Temperatur um die null Grad locker 90 Minuten stillsitzen, eine Kanne Ingwertee verlängert den Aufenthalt um weitere 30 Minuten. Ich friere in meinem Wollmäntelchen schon nach 20 Minuten, kriege mit Handschuhen das Smartphone nicht in den Griff und verpasse vermutlich das Wichtigste. Es geht um Corona, um den Lockdown, Gewohnheiten, Ansprüche und sehr einsame Momente. Und: Wir ziehen nicht mehr alle an einem Strang.

Anzeige

Carola hat ihre Jungs wieder in die Unistädte verbannt, empfängt sie aber jedes Wochenende mit aufwendigen Menüs zu Hause. Ist ja Familie. Oma wird natürlich nicht besucht. Karins Mann pendelt per Zug und will sich für die kommenden Monate auch kein Zimmer in der öden Arbeitsstadt nehmen. Wobei ja zurzeit irgendwie alle Städte gleich öde sind, vermutlich auch das sexy Berlin. Und Birgit arbeitet ja in der Klinik, da kommt sie mit Kontaktverbot nicht weit.

Ein mulmiges Gefühl

Es ist kompliziert – was sollen wir, was lieber nicht? Alle wollen es richtig machen und reden sich ihre individuellen Lösungen plüschig. Carola sagt, sie lebe mit ihren kleinen Widersprüchen. Sonst würde sie nicht leben. Immer öfter sparen wir das Thema jetzt aus. Es könnte einen kleinen Keil zwischen uns treiben, das Risiko ist uns zu groß. Und doch bleibt manchmal ein mulmiges Gefühl, nicht alles gesagt oder zu vieles zu deutlich gesagt zu haben.

Eine seltsame Zeit. Ich habe mir jetzt so einen Puffermantel bestellt, damit ich zumindest bei den virtuellen Treffen auf der Waldbank nicht mehr früher ausscheiden muss. Manchmal ist man ja ziemlich schnell raus, wenn man gar nichts sagt!

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Susanna Bauch